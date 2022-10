Festival Sangue Novo já tem data confirmada em 2023

Foto: Caio Lírio / Divulgação

Com três dias de ingressos esgotados, a quarta edição do Festival Sangue Novo chegou ao fim neste domingo (23). Em 2023, a Maré Produções, realizadora do evento, promete uma edição ainda maior e que já tem data marcada: 27 e 28 de outubro, em Salvador, e com planos de expansão para Fortaleza.

Desde 2015, o projeto apresenta novos talentos da música brasileira e, após um hiato de dois anos devido à pandemia, a festa tem passado por um reposicionamento, avaliando realização em outra capital nordestina.

Em seus três dias de programação, cerca de nove mil pessoas passaram pelo Trapiche Barnabé, atestando o crescimento da festa, que deve ser realizada numa casa de shows com maior capacidade de público ano que vem.

“Quando você esgota três datas significa o quê? Que você precisa ir para uma casa maior. O festival virou um evento que dialoga com uma parcela da cidade e isso é muito importante para planejarmos com antecedência”, conta Fernanda Bezerra, coordenadora e curadora do evento.

Nesta quarta edição, passaram pelo palco do festival 11 artistas: Rachel Reis, Marina Sena, Letrux, Luedji Luna, BK’, Urias, Lamparina, Melly, Sued Nunes, Vírus Carinhoso e MC Tha, além dos DJs Telefunksoul e Gabi da OXE.

