FGTS: 12 milhões ainda podem sacar R$ 1 mil

Nos últimos dias a Caixa Econômica Federal informou que aproximadamente 12 milhões de cidadãos ainda não realizaram o saque extraordinário do FGTS. Os recursos estarão disponíveis até o dia 15 de dezembro de 2022, no entanto, os valores não movimentados até o final do prazo deverão voltar às contas do FGTS.

A instituição financeira ainda informou que cerca de 45,2 milhões de pessoas já fizeram o resgate dos valores, totalizando R$ 30,98 bilhões. O saque extraordinário do FGTS começou a ser liberado de forma escalonada em abril deste ano, feito de acordo com o mês de nascimento dos cidadãos.

Os recursos foram depositados automaticamente na Conta Poupança Social Digital de indivíduos que possuíam saldo no FGTS. No entanto, valores bloqueados, como empréstimo de antecipação do Saque-Aniversário não foram liberados. Vale informar que os trabalhadores que não desejarem sacar os recursos podem solicitar a devolução por meio do aplicativo do FGTS.

Mais informações sobre o saque extraordinário

O saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi garantido por meio de uma Medida Provisória aprovada pelo governo federal em março. A medida tem como principal objetivo “reduzir o comprometimento da renda e endividamento das famílias em função da crise sanitária”, disse o governo.

O valor do saque é limitado ao saldo que o trabalhador possuir em suas contas (ativas ou não), isso significa que apesar do limite ser de R$ 1 mil, quem possuir menos que esse valor conseguirá sacar apenas o valor disponível.

“Se o titular possuir mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem: primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela fala que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas vinculadas, com início pela fala que tiver o menor saldo”, explica a Caixa.

Como movimentar os recursos do FGTS

Como já dito anteriormente, os recursos referentes ao saque extraordinário do FGTS foram depositados automaticamente na conta poupança social digital dos trabalhadores. Desse modo, os cidadãos podem movimentar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa TEM, disponível para aparelhos Android e iOS.

No App Caixa TEM, criado em 2020, é possível fazer compras em supermercados, farmácias e diversos outros estabelecimentos comerciais. Para isso, é possível utilizar o QR Code ou gerar um cartão de débito virtual.

Além de movimentar o recursos online, os cidadãos podem sacar o dinheiro em terminais de autoatendimento da Caixa ou em casas lotéricas. Para fazer o saque do FGTS, os trabalhadores devem acessar a área “Saque FGTS” e digitar o número do CPF. Por fim, basta digitar o código de seis dígitos gerado no App Caixa TEM e definir o valor que deseja sacar.

O código deve ser gerado na conta poupança digital dos trabalhadores no próprio Caixa Tem, selecionando a opção “saque”. Esse processo é válido para saques em agências da Caixa, casas lotéricas e caixas eletrônicos. Mais informações sobre o saque emergencial do FGTS podem ser obtidas nos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal.