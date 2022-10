FGTS: CAIXA libera até R$ 3.900 a partir de hoje (17/10); veja quem recebe

Nesta segunda-feira, 17 de outubro (17/10), a Caixa Econômica Federal (CEF) libera o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para um novo grupo de trabalhadores. A princípio, conforme o calendário oficial, o valor pode chegar até R$ 3.900, conforme a faixa do saldo do programa.

Em primeiro lugar, é importante destacar que como o próprio nome sugere, o saque-aniversário do FGTS é liberado sempre no mês de aniversário do trabalhador. Neste sentido, o resgate está disponível aos aniversariantes de outubro. Para esse grupo, o saque segue até o dia 30 de dezembro de 2022.

Quem pode fazer parte da modalidade?

A princípio, para aderir a modalidade é preciso corresponder aos seguintes critérios:

Em primeiro lugar, ser maior de 18 anos;

Possuir conta corrente ou poupança na Caixa;

Ter saldo suficiente no FGTS ;

; Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal;

Por fim, estar adimplente com a Caixa ou usar o recurso do crédito para pagar a dívida

Em suma, todo trabalhador que atua com a carteira assinada pode aderir a modalidade do saque-aniversário, sendo eles:

Trabalhadores urbanos;

Trabalhadores rurais;

Trabalhadores intermitentes (Lei nº 13.467/2017 – Reforma Trabalhista);

Trabalhadores temporários;

Trabalhadores avulsos;

Safreiros (operários rurais, que trabalham apenas no período de colheita);

Atletas profissionais (jogadores de futebol, vôlei, etc.);

Diretor não empregado;

Empregado doméstico.

Valor do saque-aniversário do FGTS

A quantia liberada do FGTS ao trabalhador varia de acordo com as faixas de saldo em conta, o qual ainda é condicionado a uma determinada alíquota. Confira as proporções:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Calendário do saque-aniversário do FGTS

A princípio, a Caixa Econômica Federal trabalha com o seguinte cronograma de pagamentos do Fundo de Garantia:

Aniversariantes de janeiro: de 3 de janeiro a 31 de março;

Aniversariantes de fevereiro: de 1º de fevereiro a 29 de abril;

Aniversariantes de março: de 1º de março a 31 de maio;

Aniversariantes de abril: de 1º de abril a 30 de junho;

Aniversariantes de maio: de 2 de maio a 29 de julho;

Aniversariantes de junho: de 1º de junho a 31 de agosto;

Aniversariantes de julho: de 1º de julho a 30 de setembro;

Aniversariantes de agosto: de 1º de agosto a 28 de outubro;

Aniversariantes de setembro: de 1º de setembro a 30 de novembro;

Aniversariantes de outubro: de 3 de outubro a 30 de dezembro;

Aniversariantes de novembro: de 1º de novembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023;

Aniversariantes de dezembro: de 1º de dezembro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023.

O que acontece se eu for demitido?

A adesão ao saque-aniversário traz algumas mudanças quanto aos direitos do trabalhador diante a demissão. Confira as informações abaixo:

Primeiramente, o trabalhador que aderiu ao saque-aniversário do FGTS: pode sacar apenas o valor referente à multa rescisória. O saldo da rescisão do contrato não é repassado, uma vez que outra opção foi aderida.

Por fim, o trabalhador que está na modalidade padrão do FGTS (saque-rescisão): quando demitido sem justa causa, tem direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória.

Posso desistir dessa opção de saque?

Primeiramente, é importante destacar que qualquer trabalhador que optar pelo saque-aniversário do FGTS poderá solicitar o retorno ao saque-padrão, ou seja, ao saque-rescisão. Para isso, basta utilizar o aplicativo oficial do Fundo de Garantia.

Portanto, para realizar a desistência, o trabalhador não poderá ter operação de antecipação contratada.

Ademais, é importante destacar que o retorno ao saque-padrão não acontecerá de imediato. Segundo o que consta na lei, a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno.