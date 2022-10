FGTS: Caixa libera saque de até R$ 3.900 neste mês; veja quem recebe

Um novo saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já está disponível para os trabalhadores nascidos no mês de outubro. Neste mês, os beneficiários poderão sacar até R$ 3.900 do fundo.

Trata-se do saque-aniversário do FGTS, modalidade que libera aos beneficiários, justamente no mês do seu aniversário, os recursos do fundo. Dessa forma, os trabalhadores nascidos neste mês poderão realizar o resgate dos valores. De acordo com o cronograma de pagamento, os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 30 de dezembro deste ano.

Calendário do saque-aniversário

Mês de aniversário | Pagamento entre Janeiro 3 de janeiro e 31 de março Fevereiro 1º de fevereiro e 29 de abril Março 2 de março e 31 de maio Abril 1º de abril e 30 de junho Maio 2 de maio e 29 de julho Junho 1º de junho e 31 de agosto Julho 1º de julho e 30 de setembro Agosto 1º de agosto e 31 de outubro Setembro 1º de setembro e 30 de novembro Outubro 3 de outubro e 30 de dezembro Novembro 1º de novembro e 31 de janeiro de 2023 Dezembro 1º de dezembro e 28 de fevereiro de 2023

Como consultar o saldo do FGTS?

Confira o passo a passo de como realizar a consulta pelos dois canais:

Pelo site

Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br; Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”; Informe o seu CPF ou o número do PIS; Clique em “Não sou um robô” e vá em “Continuar”; Caso o sistema solicite a identificação de imagens, identifique-as e vá em “Verificar”; Insira a sua senha e clique em “Continuar”; Feito isto, o sistema informará se você terá direito ao saque do FGTS e como ocorrerá o procedimento.

Pelo aplicativo

Baixe ou atualize o aplicativo do FGTS caso já tenha; Abra o app e clique em “Entrar no aplicativo” e clique em “Continuar”; Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; É possível que o sistema solicite a identificação de imagens, selecione-as e vá em “Verificar”; Na sequência, informe a senha e clique em “Entrar”; Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”; Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”; Em seguida, aparecerá quanto estará disponível para o saque; Clique em “Ver contas FGTS liberadas”, caso queira saber de quais contas o dinheiro será debitado; Para liberar o dinheiro, basta voltar à tela anterior e tocar em “Solicitar saque”; Para finalizar, clique em “Confirmar”.

Como sacar até 3,9 mil do FGTS em outubro?

Primeiramente, será necessário que o saque-aniversário seja aderido pelo trabalhador. Estando apto para receber, o titular do benefício poderá sacar até R$ 3,9 mil. Em contrapartida, perderá o direito ao saque integral do FGTS caso seja demitido sem justa causa.

Ainda assim, caso queira ser adepto a modalidade é preciso manifestar o seu interesse em um dos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal. O interessado pode recorrer a uma das agências do banco, Internet Banking ou até mesmo o aplicativo FGTS.

No que se refere aos valores para saque, dependerá de quanto possui em suas contas do FGTS. Além disso, o cidadão poderá receber uma parcela adicional de acordo com a faixa de saldo disponível.