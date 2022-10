FGTS: Caixa paga R$ 6,2 mil para ESTES trabalhadores até esta semana; confira

Trabalhadores de algumas cidades têm até esta semana para realizar o saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os valores disponibilizados são de até R$ 6.220.

O Fundo de Garantia é uma espécie de poupança criada para o trabalhador que atua com a carteira assinada. Os valores costumam ser liberados em situações específicas e previstas por lei.

O saque calamidade, por exemplo, é disponibilizado em casos especiais, quando o contribuinte passa por um momento de emergência. É esta modalidade de saque que está disponível para os moradores de alguns municípios.

Os trabalhadores que residem na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro tem até quinta-feira (20) para sacarem o valor. Já os moradores de Curitibanos, devem resgatar os recursos até esta semana, especificamente até o próximo domingo (23).

Saque calamidade disponibilizado pelo FGTS

Como mencionado, a modalidade de saque calamidade está ativa para alguns trabalhadores. Ela fica disponível quando acontecem casos de urgência decorrente de desastre natural, como fortes chuvas que causam alagamentos e desabamentos, por exemplo. Neste caso, é possível sacar parte do FGTS.

Em outras palavras, a parcela do Fundo de Garantia é liberada quando o governo municipal ou estadual decreta estado de emergência ou calamidade pública, no entanto, essa declaração precisa ser realizada antes de 30 dias após o primeiro dia útil seguinte do desastre natural.

Todavia, para que ocorra a liberação do saque do FGTS, considera-se desastre natural, conforme regras, as enchentes ou inundações graduais, enxurradas ou inundações bruscas, alagamentos, inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar, além de:

Vendavais ou tempestades;

Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;

Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;

Precipitações de granizos;

Tornados e trombas d’água;

Por fim, desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais.

Seja como for, quem reside em áreas que estão em situação de calamidade, como fortes chuvas, podem solicitar o saque do FGTS por meio do aplicativo oficial.

Ademais, é importante destacar que para realizar o saque do benefício, o trabalhador deve ter saldo positivo na conta e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses.

Como solicitar?

Os moradores das cidades atingidas e com saldo disponível nas contas vinculadas ao FGTS podem resgatar um valor de até R$ 6.220. A solicitação pode acontecer da seguinte forma:

Primeiramente, acesse o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS);

Na página inicial, clique em “Meus Saques”;

Ademais, entre as opções, selecione “Outras situações de saque – Calamidade Pública”;

Selecione o município;

Em seguida, encaminhe os documentos solicitados na página, como foto de documento com foto e comprovante de residência atualizado, emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade;

Após isso, clique na opção para creditar o valor em conta e, em seguida, indique uma conta para que os valores sejam pagos.

Por fim, o sistema fará a análise da solicitação e, caso passe por aprovação, o benefício é pago em até 5 dias úteis.