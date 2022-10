FGTS emergencial de R$1 MIL ainda pode ser sacado pelos trabalhadores? Confira

No início deste ano o Governo Federal liberou um saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Também conhecido como saque extraordinário, foi liberado para impulsionar a economia do país, que na época estava em crise devido a pandemia.

Para realizar os pagamentos, a Caixa Econômica Federal (CEF) criou automaticamente uma conta poupança social digital, que é gerenciada pelo Caixa Tem, em nome de cada trabalhador habilitado. Por meio da plataforma, o trabalhador consegue realizar uma série de operações financeiras.

No entanto, devido ao período de depósito, entre abril e junho deste ano, muitas pessoas se perguntam se ainda é possível fazer o saque do dinheiro. Veja mais a seguir!

Ainda é possível fazer o saque do dinheiro?

Sim. Os trabalhadores interessados em fazer o resgate dos valores devem solicitá-los junto aos canais da Caixa Econômica, até o dia 15 de dezembro deste ano. Quando os recursos entrarem no Caixa Tem, será necessário fazer o resgate em até 15 dias, caso contrário, os valores serão enviados de volta para as contas do FGTS, com as devidas correções.

Como fazer a consultar o saldo do FGTS?

O saldo do FGTS pode ser consultado de várias formas diferentes, sendo uma delas pelo aplicativo do FGTS. Veja o passo a passo a seguir:

Baixe o aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS); Abra o app e clique em continuar; Informe o número do seu CPF; Digite a sua senha. Caso seja o primeiro acesso, faça o cadastro; Feito isso, o sistema solicitará o cadastro de uma conta bancária. Se não quiser isso, é só voltar para a sua tela inicial; Clique nos valores de FGTS da empresa atual, ou de alguma outra empresa que seja referente a um emprego anterior; Para ver todas as empresas nas quais você já trabalhou, toque na opção de “Todas as Contas”; Pronto! Agora é só consultar o saldo e gerar o extrato em PDF.

Como pedir o saque do FGTS?

A solicitação dos recursos pode ser feita através do aplicativo do Fundo de Garantia. Veja como realizar o procedimento a seguir:

Acesse o aplicativo do FGTS; Faça o login; Na tela inicial, clique na opção de “Saque Extraordinário FGTS”; Em seguida, toque em “Solicitar saque”; Por fim, verifique os dados e confirme sua solicitação de saque.

Como fazer o saque do FGTS?

Veja a orientação a seguir:

Entre no aplicativo Caixa Tem; Clique na opção de saque e informe o valor que se deseja sacar; Na sequência, um código será gerado (ele terá validade de 1h); Anote o código e vá até um caixa eletrônico ou na casa lotérica; Caso a escolha seja o terminal de atendimento, clique sobre a tecla que tem a opção “Entra”; Feito isto, clique no botão de “Saque FGTS Emergencial”; Informe o número do seu CPF e confirme; Agora, digite o código gerado no aplicativo Caixa Tem e aperte o botão “Confirmar”; Escolha um valor para fazer o saque e clique no botão de “Entra”; Pronto! Basta aguardar a liberação do dinheiro.