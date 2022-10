Todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, regido pela CLT, e também trabalhadores rurais, temporários, avulsos, safreiros e atletas profissionais têm direito ao FGTS, de acordo com informações do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

FGTS: o direito do trabalhador regido pela CLT

O diretor não-empregado e o empregado doméstico podem ser incluídos no sistema do FGTS, a critério do empregador. Segundo detalha o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS foi criado em 1967 pelo Governo Federal para proteger o trabalhador demitido sem justa causa.

O FGTS é constituído de contas vinculadas, abertas em nome de cada trabalhador, quando o empregador efetua o primeiro depósito. O saldo da conta vinculada é formado pelos depósitos mensais efetivados pelo empregador, equivalentes a 8,0% do salário pago ao empregado, acrescido de atualização monetária e juros.

Financiamentos e construções

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), o trabalhador pode utilizar os recursos do FGTS para a moradia nos casos de aquisição de imóvel novo ou usado, construção, liquidação ou amortização de dívida vinculada a contrato de financiamento habitacional. Assim, o FGTS tornou-se uma das mais importantes fontes de financiamento habitacional, beneficiando o cidadão brasileiro, principalmente o de menor renda.

Fundo de Investimento FGTS (FI-FGTS) e a ampliação do recurso

A partir de 2008, o Fundo de Investimento FGTS (FI-FGTS), amplia a atuação do Fundo, ao direcionar recursos para outros segmentos da infraestrutura, como a construção, a reforma, a ampliação ou a implantação de empreendimentos em rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, obras de energia e de saneamento.

Informações para os empregadores

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), o empregador é a pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, que admitir trabalhadores a seu serviço.

Bem como aquele que, regido por legislação especial, encontra-se nessa condição; ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-de-obra, independentemente da responsabilidade solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha a obrigar-se. O empregador ou o tomador de serviços deve recolher ao FGTS, até o dia 07 de cada mês, a importância calculada sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior.

Sobre o valor do FGTS

O valor a ser creditado na conta vinculada de cada trabalhador é calculado com base na remuneração, dependendo do tipo de contrato. Para menor aprendiz, a alíquota é de 2% sobre a remuneração. Para os demais empregados, 8% sobre a remuneração, explica o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).