FGTS: Veja quem pode sacar até R$3,9 mil em OUTUBRO

Dentre as diversas modalidades de saque o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), existe o saque-aniversário, que tem sido muito utilizado pelos brasileiros. Os trabalhadores nascidos em outubro terão os valores depositados neste mês e poderão sacar até R$ 3,9 mil, a depender do saldo disponível em sua conta do fundo.

O saque-aniversário se trata de uma modalidade do FGTS em que, anualmente, libera parte do saldo disponível nas contas do fundo do trabalhador no mês do seu nascimento. A modalidade é facultativa, portanto, o trabalhador deve manifestar o interesse em aderir ao saque por meio da Caixa Econômica Federal.

Como aderir o saque-aniversário do FGTS?

Para aderir a modalidade, o trabalhador tem algumas opções, dentre elas, digitais, para a realização do procedimento. Confira os meios para aderir o benefício:

Aplicativo do FGTS , disponível para celulares Android e iOS;

, disponível para celulares Android e iOS; Site da Caixa;

da Caixa; Internet banking da Caixa, ou

Na agência da Caixa.

É importante salientar que, para receber os valores ainda em 2022, o trabalhador deve aderir a modalidade até o último dia útil do mês em que faz aniversário. Isso porque, o beneficiário tem um prazo de até três meses para sacar a quantia liberada.

Calendário do saque-aniversário 2022

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023

Valor do saque-aniversário

O valor depositado para saque varia de acordo com o saldo que o trabalhador possui em suas contas no FGTS. Além disso, é possível receber uma parcela adicional conforme a faixa de saldo. O valor máximo a ser liberado pela modalidade é R$ 2.9 mil, no entanto, com a parcela do saque extraordinário do fundo, o valor chega a R$ 3.9 mil.

Confira na tabela a seguir:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

A modalidade é vantajosa para os trabalhadores que necessitam de um dinheiro extra, no entanto, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não poderá retirar o FGTS integralmente. Neste caso, só é disponibilizada a multa rescisória de 40% sobre o valor ajuntado no fundo.