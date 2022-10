Fifa sorteia chaves da Copa do Mundo de futebol feminino

Foto: Thais Magalhães/CBF

A Fifa sorteou na madrugada deste sábado (22), no Aotea Centre, em Auckland (Nova Zelândia), as chaves da Copa do Mundo de futebol feminino, que será disputada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil caiu no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e de uma equipe que virá da repescagem.

A estreia da seleção brasileira na competição será no dia 24 de julho em Adelaide (Austrália), e o adversário será justamente aquele que ainda não está definido. Depois a equipe brasileira medirá forças com a França, no dia 29 em Brisbane (Austrália). O último confronto da equipe canarinho na fase inicial será em 2 de agosto, diante da Jamaica, em Melbourne (Austrália).

Para a técnica da seleção brasileira, a sueca Pia Sudhage, que esteve presente ao sorteio, o fato de estrear diante de um adversário ainda não definido é um desafio extra: “Honestamente, é um pouco complicado para nós. Não sabemos o time contra o qual vamos jogar na partida de abertura. Porém, o sorteio é sempre emocionante e, seja quem for, tenho a tendência de olhar de forma positiva. Se você quer vencer, você tem que encontrar uma maneira de vencer. Temos um longo caminho a percorrer como equipe, mas todos estão empolgados e as jogadoras estarão prontas”.

Bom dia, Brasil! O que acharam do grupo da #SeleçãoFeminina na @FIFAWWC? 🤔 A nossa estreia é no dia 24/07, e vamos enfrentar uma equipe a ser definida, França e Jamaica. Já pode começar a contagem regressiva! 🤩 📸 Stephen McCarthy – FIFA/FIFA via Getty Images pic.twitter.com/bgG9hPuCBU — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 22, 2022

Mas, em compensação, o Brasil jogará depois contra dois adversários que enfrentou no Mundial de 2019, a Jamaica, que derrotou por 3 a 0 ainda na fase de grupos, e a França, que eliminou as brasileiras pelas oitavas de final.

“Este [Brasil x França] será um jogo bem diferente. E a razão para isso é que o jogo mudou muito, temos um time mais jovem e a França também. Acho que será bem empolgante. É claro que algumas das jogadoras, e eu me incluo entre elas, lembrarão do jogo passado e pensar como foi quatro anos atrás e como será agora. Mas espero que consigamos criar essa atmosfera contagiante e acredito que jogaremos bem”, declarou a técnica da seleção brasileira.

#SeleçãoFeminina muito bem representada! A treinadora Pia Sundhage está presente no sorteio da fase de grupos da @FIFAWWC! 🇧🇷 📸 Joe Allison – FIFA/FIFA via Getty Images pic.twitter.com/xKVO0Wvfo5 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 22, 2022

