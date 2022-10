‘Figuraças’, curiosidades, micos e mitos das Copas do Mundo 

Foto: Divulgação

Muita coisa interessante aconteceu nas 22 edições da Copa do Mundo. Cães que que viraram protagonistas em dois episódios inusitados, sheik árabe que invadiu o campo e mandou um gol; camisas improvisadas de última hora para a disputa da final da competição e muito mais.

Paulo Cézar Gomes, em mais um texto do Baú do Mundial, rememora alguns fatos marcantes dentro e fora de campo na história dos Mundiais. Confira:

“Meus amigos, não foram somente gols, partidas emocionantes, jogadas espetaculares e craques que fizeram da Copa do Mundo uma competição espetacular. Fatos inusitados até mesmo inacreditáveis ganharam os holofotes e entraram para a história dos mundiais. Vamos relembrar alguns deles:

1958 – CAMISA AZUL É FEITA NA VÉSPERA DA FINAL

Na Copa na Suécia o Brasil e os donos da casa chegavam a grande final. Os nossos adversários, que também possuem a camisa amarela como principal, não abriram mão de usar o uniforme número 1.

Nós não tínhamos o segundo uniforme com cor alternativa e o jeito foi a chefia da delegação brasileira ir às pressas comprar em lojas de Estocolmo camisas na cor azul. O escudo e os números tiveram que ser cortados do uniforme principal e costurados nas novas camisas de maneira heroica e em tempo recorde pelo massagista Mário Américo. O curioso é que ficou linda, e, na minha opinião, muito melhor do que as que fabricam hoje com toda a tecnologia as ‘nikes da vida’.

1962 – O CACHORRO QUE DRIBLOU ATÉ GARRINCHA

Na Copa do Chile, durante o jogo entre Brasil x Inglaterra, um cachorrinho invadiu o campo e virou por alguns minutos a principal atração do espetáculo. Policiais, jogadores ingleses e brasileiros tentaram em vão capturar o simpático e rápido cãozinho, que pasmem, driblou até o “rei do drible” Garrincha.

Finalmente o atacante inglês Jimmy Greaves conseguiu se aproximar e “hipnotizar” o invasor e capturá-lo. O bichinho ganhou a simpatia dos brasileiros que venceram o jogo por 3×1 e virou uma espécie de “pata-quente” e mascote do Brasil. Ele foi adotado pelo casal Elza Soares e Garrincha, ganhou o nome de “Bi”, em alusão ao título vencido pelo Brasil e veio morar definitivamente em terras brasileiras.

1966 – CÃO RECUPERA A TAÇA DA COPA ROUBADA

Quatro anos depois do show do cãozinho na Copa do Chile, outro cachorro ganhou as manchetes esportivas de todo o mundo. É que a Taça Jules Rimet chegou na Inglaterra em janeiro, seis meses antes da realização da Copa do Mundo.

No dia 20 de março, ladrões aproveitaram uma distração dos seguranças e efetuaram o roubo do troféu que estava em exposição pública na Igreja Metodista Westminster Central Hall, em Londres. O caso passou a ser investigado pela Flying Squad, uma divisão da polícia de Londres especializada em roubos. Sete dias depois, no dia 27 de março, um senhor chamado David Corbett e seu cachorro Pickles passeavam tranquilamente em um parque de um subúrbio no sul de Londres. O cão farejou um arbusto, chamando a atenção do seu dono. Era um embrulho enrolado em folhas de jornal. Quando Corbett rasgou o papel, viu a linda taça de ouro que havia sido roubada. De imediato procurou a polícia para entregar o troféu.

Logo que a notícia ganhou as manchetes do noticiário, Pickles se tornou uma celebridade nacional. Foi dada como recompensa uma grande quantidade de ração para o consumo de um ano do animal e uma gratificação no valor de 5 mil libras. O cão também ganhou uma medalha de prata da Liga Nacional de Defesa Canina.



1970 – SINAL DA CRUZ DO COMUNISTA

Na Copa do México no jogo de estreia do Brasil contra a Tchecoslováquia, os adversários saíram na frente logo aos 11 minutos de jogo com um gol do atacante Ladislav Petras. O fato curioso é que na comemoração o jogador ficou de joelhos e fez o sinal da cruz, gesto religioso, sobretudo dos católicos. A surpresa foi grande, sobretudo para os propagandistas de que “comunista não acredita em Deus”. A Tchecoslováquia era um dos países da chamada “Cortina de Ferro”, da antiga União Soviética. O mundo vivia a “Guerra Fria” entre o mundo capitalista simbolizado pelos EUA e pelos socialistas da antiga URSS, atual Rússia.



1970 – TODOS CAMISAS 10?… MITO!

Até hoje se fala da maravilha que foi a nossa seleção na conquista do tricampeonato mundial. De fato, nossa equipe era brilhante e cheia de craques e gênios. Mas não é verdadeira a informação de tínhamos uma linha de meio-campo/ataque só com jogadores que eram os camisas 10 nos seus clubes.

Relembrando, na seleção Gérson era o 8, Rivelino o 11, Pelé o 10, Jairzinho, o camisa 7 e Tostão foi 9. De fato, Gérson era o 10 do São Paulo; Riva o 10 do Corinthians e Pelé, o mais 10 de todos, do Santos. Mas Jairzinho nem sempre era o 10 no seu time, o Botafogo. Pela sua posição de atacante, às vezes vestia a 7 ou a 9. Tostão no Cruzeiro era o 8 e às vezes o 9. A 10 era do outro craque do time: Dirceu Lopes.

1982 – SHEIK ENTRA EM CAMPO E MANDA ANULAR GOL

O abuso de autoridade sempre se fez presente no esporte de um modo geral, mas nada se compara ao que fez o sheik Fahid Al-Ahmad Al-Sabah, do Kuwait que entrou em campo na partida entre a seleção do seu país e a da França na Copa de 1982 na Espanha.

Inconformado com a marcação de um dos gols dos a favor dos franceses, o cidadão desceu da Tribuna de Honra do estádio com alguns seguranças e de olho firme e ameaçador, ordenou que o árbitro soviético Miroslav Supar anulasse o gol do meia Giresse. Diante da pressão, o juiz teve amor à sua vida e voltou atrás anulando o quarto gol dos franceses. O jogo terminou 4×1 para a França

Como se vê, no famoso Baú dos Mundiais está repleto de lembranças de fatos bizarros, engraçados e curiosos. Viva a Copa!

Leia mais sobre Baú dos Mundiais no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.