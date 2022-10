Filha de Maurício Mattar anuncia gravidez

Foto: Reprodução / Twitter

Petra Mattar, filha de de Mauricio Mattar, anunciou neste sábado (29) que está grávida do primeiro filho. Ela compartilhou imagens de um ultrassom e fotos da barriga com redes sociais.

“O melhor acontecimento da minha existência é você! você, que de algum lugar sempre me olhou e sabia que estaríamos juntos, predestinados. você vem do fundo do meu coração, do mais profundo canto em meu interior. você é tudo de mais lindo que existe em mim e o melhor que posso ser. Eu ia esperar pra contar essa novidade em alguns meses, mas a barriga já não tá dando pra esconder e mamãe é ansiosa, quer poder ser livre pra te postar quantas vezes quiser!”, escreveu.

“Obrigada meu Deus, por me permitir ser Mãe nessa vida, pq foi isso que eu nasci pra ser! e que Ele me permita ser uma Mãe tão incrível quanto a minha, @fabianasah. Vem amor da minha vida! o mundo te espera ansioso, você já é um serzinho muito amado!”, ela escreveu na legenda, postando também algumas fotos da barriga”, completou.

Nos stories, ele compartilhou uma troca de mensagens que teve com o pai, mostrando que o cantor queria compartilhando a novidade antes dela nas redes sociais.

