Filha de Virgínia e Zé Felipe começa a trabalhar com uma semana de vida

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Virgínia e Zé Felipe se tornaram assunto nas redes sociais na tarde deste sábado (29) por conta da filha mais nova do casal, Maria Flor, que completou recentemente uma semana de vida.

A pequena já está fazendo o primeiro trabalho com publicidade e chamou atenção dos seguidores. Maria Flor apareceu divulgando produtos da nova marca de Virgínia, voltada para bebês.

“1 semana do nascimento do amor da minha vida e ela já está on nos cuidados dela. Te amamos demais, Maria Flor, que Deus abençoe sua vida e ilumine seus caminhos, sempre”, escreveram os pais na legenda da publicação.

O clique não passou despercebido e recebeu milhares de comentários, bem como mais de 2 milhões de curtidas em apenas três horas de publicação do “momento fofura”.

“Ela faz o marketing dela! Vai se aposentar com 10 anos”, brincou uma conta. “Uma semana de vida e já fazendo seus milhões”, disse outra seguidora. “Que coisa mais linda, meu Deus! Que Deus abençoe grademente”, desejou outra fã.

Veja o clique:

