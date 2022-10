Filho de Leonado detona o pai após apoio a Bolsonaro

Foto: Reprodução / Redes sociais

João Guilherme utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para criticar o pai, Leonardo. O sertanejo declarou apoio ao candidato presidenciável, Jair Messias Bolsonaro (PL), e o ex-namorado de Jade Picon afirmou que a atitude do cantor o “enoja” e que ele “joga no time errado”.

“Hoje tô triste. Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego”, disse o ator no Twitter.

“É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram 14, 15 anos… ou minhas sobrinhas. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio. Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu Pai. Eu amo ele, por isso peço perdão”, desabafou o galã teen.

“Temem tanto o “Perigo Vermelho” e a mão de Bolsonaro tá cheia de sangue”, escreveu ele.

Ele também rebateu às críticas de que vai perder a “pensão” por causa do seu posicionamento. O jovem destacou que quem recebe o dinheiro é a mãe e não ele. “PENSÃO é direito da minha mãe. Auxílio pra cuidar da criança que veio ao mundo por duas vias. Mãe e Pai”.

“E por favor não me venham com discursos como ‘Se sustenta sem a pensão do seu pai então…’ ou ‘Nunca precisou acordar cedo pra pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai…. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe que me criou e educou. NUNCA dependi dele”, completou.

João Guilherme tem 20 anos e é cantor e ator. O filho caçula de Leonardo tem 16,2 milhões de seguidores no Instagram.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.