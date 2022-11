Filho de Lula posta foto com pai após vitória e é elogiado: ‘gato’

Foto: Reprodução / Instagram

O filho caçula do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Siva, Luís Claudio Lula da Silva, de 37 anos, postou uma foto com o pai logo após a vitória no segundo turno das eleições e chamou atenção entre os internautas.

“Gato” e “Lula sogrão” são alguns dos comentários dos internautas na foto que está circulando nas redes nesta segunda-feira (30).

Luís Claudio é o quinto filho de Lula, e um dos três biológicos que o presidente eleito teve com a ex-esposa, Marisa Letícia, que morreu em 2017.

O filho de Lula já foi educador físico e auxiliar de preparação de jogadores de clubes como São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Atualmente ele é empresário e dono de uma empresa de marketing esportivo e outra que organiza campeonatos de futebol americano.

A foto em que Luís Claudio abraça o pai após a vitória circulou nas redes sociais, com vários elogios. “O filho de Lula é lindo”, “Que homem”, comentou outra seguidora. “Gente, eu não sabia que o Lula tinha um filho gostoso assim”, postou uma terceira.

