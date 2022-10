Filme ‘Na Rédea Curta’ terá estreia nacional em novembro

Foto: Divulgação

Júnior e Mainha irão ganhar as telonas do Brasil. O projeto ‘Na Rédea Curta’, dos atores baianos Sulivã Bispo e Thiago Almasy, foi transformado em filme e terá sua estreia nacional no dia 17 de novembro.

Com distribuição da Elo Studios e produção da Rosza Filmes, o longa chegará nas salas de ciena das praças do Nordeste, em estados como Bahia, Pernambuco e Ceará, além do eixo Rio-São Paulo.

“‘Na Rédea Curta’ é um filme para levar a família para o cinema, é para assistir com a sua Mainha, com a Vóinha, com o seu Júnior. É uma comédia que emociona, porque também somos nós lá do outro lado da tela. Estamos falando com as nossas famílias, com as nossas comunidades, ouvindo as frases que toda mãe já disse ou que todo filho já ouviu, em situações absurdamente hilárias, numa viagem pela Bahia”’, comentam os diretores Glenda Nicácio e Ary Rosa.

O filme contará uma história inédita da dupla, que ganhou as redes sociais através dos vídeos no YouTube. Na produção, o público poderá acompanhar Júnior tentando descobrir como é ser pai, além da busca pelo genitor dele no interior do Recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira.

A comédia apresenta conta com nomes conhecidos da dramaturgia brasileira, como Zezé Motta e Jackson Costa, além da participação especial de Rita Batista e dos humoristas Pisit Mota, Cristian Bell e Alan Miranda.

O roteiro fica por conta de Ary Rosa, Camila Gregório, Glenda Nicácio, Sulivã Bispo, Thiago Almasy e Tidi Eglantine.

“Quando soubemos que Glenda e Ary queriam conversar com a gente, ficamos super empolgados. Marcamos então uma reunião onde fomos apresentados à uma ideia inicial do argumento: Júnior engravida Keylane e decide conhecer seu pai biológico, e é Mainha quem o leva à Cachoeira nesta busca. Foi a primeira coincidência, pois eu já havia dito à Sulivã que, caso a websérie um dia se tornasse filme, seria um road movie”.

Sucesso alcançado

Sulivã não esconde a emoção de levar o projeto para os cinemas. O ‘Na Rédea Curta’ nasceu na internet em 2018, com o canal no YouTube e pequenos vídeos, até se transformar em uma websérie.

“Levar o ‘Na Rédea Curta’ para as telas de cinema é ver exaltada a potência da periferia, da negritude e a força das nossas verdadeiras histórias. O filme é uma comédia que conta nossa história e fala bem da gente, sem depreciar a nossa imagem. Nós exaltamos a mulher negra, a mãe preta, através da construção de uma família diferente dos padrões que estão impostos na sociedade, com humor leve, de cotidiano, com referências do sitcom, de teatro e mesclando essas fontes.”

