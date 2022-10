Flamengo vence Athletico e conquista título da Libertadores

Foto: Gilvan Souza / Flamengo

O Flamengo é tricampeão da Taça Libertadores. O Rubro-negro venceu o Athletico-PR por 1×0, com gol de Gabigol e conquistou o terceiro título da competição continental, neste sábado (29).

O gol do clube carioca saiu aos 48 do primeiro tempo, após Gabigol aproveitar cruzamento de Everton Ribeiro.

O jogo era equilibrado até a expulsão de Pedro Henrique, no fim do primeiro tempo. Quatro minutos depois, aos 49, veio o gol do rubro-negro carioca.

Com um a menos, o Furacão se jogou para frente no meio da segunda etapa e só ameaçou em finalizações de longa distâncias – duas vezes com o uruguaio Terans.

Com o título, O Flamengo se junta a São Paulo, Santos, Grêmio e Palmeiras, as cinco equipes brasileiras tricampeãs da Libertadores da América.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.