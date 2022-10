Flipelô 2022 lança programação completa do evento; confira

Foto: Divulgação

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) acontece entre os dias 1 e 6 de novembro, com programação gratuita pelo Centro Histórico de Salvador.

A nova edição do evento irá homenagear o legado do autor Jorge Amado por meios dos personagens que mostram a diversidade da Bahia.

A noite de abertura contará com show de Zezé Motta, no Palco Flipelô, localizado no Largo do Pelourinho. A programação ainda conta com mesas de debates, bate-papos, lançamento de livros, saraus de poesias, contação de histórias e atividades lúdicas para crianças.

Estão confirmadas apresentações de Xangai, Juliana Ribeiro, Vânia Abreu e Gerônimo Santana e dos espetáculos Compadre de Ogum e Circuito Jorge Amado, além das participações de escritores como Ailton Krenak, Itamar Vieira Jr., Kalaf Epalanga, Maria Fernanda Elia Maglio e José Luis Peixoto.

Foto: Divulgação

Apresentações teatrais também passarão pela programação do eventos que contará com o Teatro Sesc-Senac, do Pelourinho, como casa oficial, bem como mesas de debates.

Intitulado “Mabel Velloso”, o espaço infantil funcionará no Terreiro de Jesus, a partir do dia 2 de novembro, com apresentações musicais, contação de histórias e animações culturais.

A Flipelô ainda contará com outros espaços como a Casa das Editoras Baianas, Vila Literária, Espaço Sustentabilidade, Flipelô Mais, Vitrine Flipelô, além das rotas gastronômica, das artes e dos museus. Conheça mais sobre a estrutura dos espaços.

A programação completa pode ser acessada por meio do site oficial da Flipelô.

