Flipelô promove encontros literários em estações de metrô

Como parte da programação antecipada da Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ), a Fundação Casa de Jorge Amado e a CCR Metrô Bahia vão realizar o Esquenta FLIPELÔ, uma série de encontros com escritores e artistas baianos em diversas estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

A ação especial é aberta ao público e acontecerá entre 21 e 31 de outubro, nas estações de metrô Acesso Norte, Pirajá, Campo da Pólvora, Pituaçu e Mussurunga. A FLIPELÔ será realizada entre os dias 1º e 6 de novembro, no Pelourinho, em Salvador.

Neste ano, a FLIPELÔ presta homenagem aos personagens de Jorge Amado, celebrando seus 110 anos, e promove uma ampla programação de forma inteiramente gratuita para todas as idades. A

Serviço

O quê: Esquenta FLIPELÔ

Quando: Dias 21 e 31 de outubro

Onde: Estações de Metrô Acesso Norte, Pirajá, Campo da Pólvora, Pituaçu e Mussurunga

Aberto ao público

