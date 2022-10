Ford tem mais de 130 vagas de estágio em São Paulo e Bahia

A empresa Ford, está oferecendo mais de 130 oportunidades de estágio remunerado nas cidades da Bahia e em São Paulo. Os estudantes podem escolher a área que mais se identificam para atuar dentro da companhia, dentre elas destacam-se as áreas de Finanças, Experiência do Consumidor, Vendas, Marketing, Recursos Humanos e Comunicação. Continue lendo e tenha acesso a todos os detalhes da inscrição.

Ford anuncia novas posições de estágio remunerado nas cidades da Bahia e em São Paulo

A Ford, uma das maiores empresas do Brasil no setor de automóveis, anunciou a contratação de novos colaboradores para ocupar vagas de estágio remunerado em suas unidades localizadas em São Paulo e na Bahia.

Para participar do programa o estudante deve estar cursando nível superior nos seguintes cursos: Psicologia, Comunicação, Marketing, Publicidade, Economia, Direito, Administração, Engenharias, Ciências da Computação, Análise de Dados ou Mecatrônica, com previsão de conclusão de curso até o ano de 2024.

Além disso, outro requisito obrigatório será possuir disponibilidade de atuar na função durante seis horas diárias, de segunda a sexta em horário comercial, portanto, será fundamental estar cursando nível superior no período noturno.

Os estudantes podem optar pela área que mais se adaptam profissionalmente, dentre as escolhas estão: Vendas e Marketing, Serviço ao Cliente, TI, Tecnologia, Experiência do Consumidor, Desenvolvimento de Produto, Regulamentações, Jurídico, Compras, Recursos Humanos, Comunicação e setor de Finanças.

Como se cadastrar

Os estudantes que residem na Bahia ou em São Paulo, podem se candidatar até o próximo dia 30, através do link de cadastro, preenchendo atentamente todos os campos obrigatórios do formulário.

