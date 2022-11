Fórum aborda sustentabilidade da Baía de Todos-os-Santos

Foto: Chico Soares

Acontece em Salvador na terça-feira (1°) o VI Fórum de Sustentabilidade da Baía de Todos os Santos. Com o tema “Mapeando experiências exitosas na Baía de Todos os Santos”, o evento celebra o 521° aniversário de batismo do território marítimo baiano. A programação acontece de 8h às 17h.

Realizado pela ONG Pró-Mar, com o patrocínio da Braskem, Acelen e Secretaria de Turismo do Governo do Estado da Bahia (Setur), o Fórum volta a acontecer em 2022 após uma pausa de dois anos, devido a pandemia da Covid-19.

O objetivo é reunir na capital baiana representantes de movimentos sociais, ONG’s, empresários, poder público, populações tradicionais e academia em um debate que visa inspirar inovação e orientar escolhas, sobretudo na direção da mudança de modelos para a sustentabilidade da região, conforme explica Adriana Muniz, coordenadora de Educação Ambiental e fundadora da ONG Pró-Mar.

Em formato de seminário, com apresentação de palestrantes e espaço aberto para perguntas do público, o evento se une ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, previsto na Agenda 2030 – acordo internacional firmado pelos estados membros da Organização das Nações Unidas (ONU).

Acordo cujo objetivo é estimular a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos, através do mapeamento de atividades que melhorem simultaneamente a saúde dos oceanos e o crescimento econômico, de maneira compatível com os princípios de equidade e inclusão social.

A proposta é apresentar as experiências sustentáveis realizadas na região e possibilitar a convergência de ações focadas na sustentabilidade na BTS.

“Existe na Baía de Todos os Santos, diversos atores e organizações buscando alternativas de desenvolvimento para a região. Entretanto, até o momento essas iniciativas não estão alinhadas, dificultando a ação convergente e integrada dessas propostas”, destaca Adriana. “Para isso são necessários profissionais, ferramentas e instituições de caráter transdisciplinar que possam exercer o papel de conector e articulador de informações”, completa.

Programação

A programação do Fórum conta com total de sete palestras e duas mesas redondas, sendo estas mediadas pelo vereador André Fraga e pelo e pelo consultor ambiental Luciano Fiuza.

Entre os palestrantes estão Cesar Souza, do Grupo Empreenda, Luciana Pianaro, da Revista Vida Simples, Dra. Cristina Seixas, do Ministério Público da Bahia, Mauricio Bacellar, secretário da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, além de Gui Marback, da Crescimentum, Marcelo Lyra, da Acelen e Magnólia Borges, da Braskem.

Na mesa de abertura são esperadas as presenças do presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Junior, Dr. Yuri Lopes de Mello, Coordenador do Ceama MP – Bahia, André Fraga, vereador do município de Salvador e Zé Pescador, presidente da Pró-Mar.

Exposição

O público presente no evento poderá visitar a exposição “Delicadeza e Sutileza”, da artista plástica soteropolitana Zel Torres, que conta com obras em vários estados brasileiros, além de países como Portugal e Alemanha. Em sua obra a artista utiliza a técnica francesa que consiste em sobreposições, conferindo às suas criações profundidade e perspectiva.

Horários

8h às 8h15 – credenciamento

8h15 – abertura do evento, com formação de mesa- Governador da Bahia- Rui Costa, Prefeito de Salvador Bruno Reis, Presidente da Câmara de Vereadores de Salvador- Geraldo Junior, Dr. Yuri Lopes de Mello, Coordenador do Ceama MP – Bahia, André Fraga, vereador do município de Salvador e Zé Pescador, presidente da Pró-Mar.

9h – Grupo Empreenda – Cesar Souza. Tema: Desenvolvimento sustentável – Desafios dos líderes inspiradores e transformadores – CEO.

9h30 – Revista Vida Simples – Luciana Pianaro. Tema: O nosso papel em prol da sustentabilidade.

10h – Ministério Público da Bahia – Dra. Cristina Seixas. Tema: Atuação do Ministério público em prol da sustentabilidade da BTS.

10h30 – Braskem: Apoio a inovação em conservação do ecossistema recifal na BTS.

11h às 12h – Mesa redonda l: Quando investir em conservação, gera resultados econômicos. Mediador -André Fraga.

12h às 14h – Intervalo para o almoço

14h – Secretário da SETUR Bahia – Mauricio Bacellar. Tema: Fomento ao empreendedorismo sustentável na BTS.

14h30 – Crescimentum – Gui Marback. Tema: A cultura ESG para a conservação dos oceanos.

15h – Acelen – Marcelo Lyra. Tema: Estratégias de desenvolvimento sustentável para BTS.

15h30 às 16h – Intervalo para o lanche.

16h30 às 17h00 – Mesa redonda 2 – Políticas de ESG para BTS. Mediador – Zé Pescador.

Sobre os palestrantes:

Cesar Souza – palestrante, escritor e presidente do grupo Empreenda.

Luciana Pianaro – administradora, empresária e gestora de pessoas. É CEO da Vida Simples, plataforma de conteúdo e aprendizagem de temas sócio-emocionais.

Drª Cristina Seixas – Bacharel em Direito, possui Mestrado profissional pela Universidade Federal da Bahia e especialização em Direito Ambiental contra as Mudanças Climáticas e Esgotamento dos Recursos pela Universidad de Castilla-La Mancha, sendo promotora de justiça do Ministério Público da Bahia.

Magnólia Borges jornalista, especializada em Gestão da Comunicação Organizacional Integrada pela Universidade Federal da Bahia e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente ocupa o cargo de Gerente de Relações Institucionais da Braskem.

Mauricio Bacellar -engenheiro civil de formação, iniciou a experiência com gestão pública nos anos 1980. Foi diretor técnico do Complexo Petroquímico de Camaçari – Copec e secretario de vários municípios baianos. Atualmente, responde pela pasta de turismo do Governo da Bahia.

Gui Marback diretor da Crescimentum – Graduado em Ciências Econômicas pela PUC- Salvador e MBA pelo IBMEC; Especialista em Cultura Organizacional, atua como consultor de desenvolvimento organizacional e Coach Executivo. É Master Trainer e International Partner da Barrett Values Centre.

Marcelo Lyra responde pela pasta de Relações Institucionais e Comunicação da Acelen, atua há mais de 25 anos nos setores petroquímicos, de mídia e comunicação e em holdings com atuação multisetorial. Foi vice-presidente e diretor de empresas nacionais e multinacionais, nas áreas de relações institucionais, sustentabilidade, comunicação e de negócios.

