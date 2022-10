O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, na última quarta-feira (19/10), que o Brasil inicia um longo ciclo de crescimento, descolado do que se observa na economia mundial, de acordo com divulgação oficial do Ministério da Economia (ME).

Fórum Brasil Export: potencial alimentar e energético do país ganha destaque

Segundo destaca o Ministério da Economia (ME), durante a palestra de abertura do Fórum Brasil Export 2022, em Brasília, ele explicou que o país manterá bom ritmo de desenvolvimento econômico ao longo dos próximos anos, pois já tem R$ 908 bilhões contratados em investimentos privados via processos de concessões e privatizações.

O Ministério da Economia (ME) afirma que Guedes falou sobre as Reuniões Anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e dos Conselhos de Governadores do Grupo Banco Mundial, ocorridas na semana passada, em Washington, nos Estados Unidos. Segundo ele, há um reconhecimento do desempenho macroeconômico do Brasil, que está crescendo mais do que as economias avançadas.

Bancos internacionais e a economia global

O ministro lembrou que o presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês) é o brasileiro Marcos Troyjo e que a instituição está investindo em infraestrutura sustentável e verde transcontinental, com recursos baratos para longo prazo que podem ser utilizados pelo setor privado para construção de portos, expansão de operações e participação em leilões de privatização, ressalta o Ministério da Economia (ME).

Para o ministro, o mesmo pode acontecer no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a visão de infraestrutura transcontinental e recursos que podem ser utilizados em obras para escoar a produção do Centro Oeste tanto pelo Norte, via ferrovias, quanto pela rodovia Transperuana, que vai até o Oceano Pacífico, destaca o Ministério da Economia (ME).

O ministro salientou ainda que o processo de acessão à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) inclui requisitos que preveem melhorias nas áreas de transporte, logística e operação portuária.

O Brasil como uma potência mundial

O Ministério da Economia (ME) afirma que, de acordo com Guedes, o Brasil é uma potência alimentar, com agricultura forte e produtiva, e tem papel chave na proteção ambiental do mundo.

O ministro também falou sobre o potencial de produção de energia limpa e relatou planos de investimentos de empresas europeias, atraídas pelo menor custo para a produção de energia eólica no Brasil. Assim, o país pode produzir hidrogênio verde mais barato e exportar para a Europa.

Após a palestra, o ministro Paulo Guedes respondeu a perguntas, com a moderação do diretor de Redação do BE News, Leopoldo Figueiredo, e a participação do presidente do Conselho Internacional do Brasil Export, Jorge Lima, do presidente do Grupo Agemar, Manoel Ferreira, e do presidente da Praticagem do Brasil, Ricardo Falcão, de acordo com o Ministério da Economia (ME).