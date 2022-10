Foto de atacante argentino Higuaín com a camisa do Bahia viraliza

Foto: Reprodução

O atacante argentino Gonzalo Higuaín, ex-Real Madrid, preparou uma carta de despedida do futebol e um detalhe da leitura dela chamou atenção dos torcedores do Bahia – e do perfil oficial do clube.

O momento da leitura da carta foi registrada pelo atual clube do argentino, o Inter Miami. No vídeo, Higuaín aparece ainda criança em uma foto com a camisa do Bahia. Ele rememora na carta o início da carreira, jogando no bairro onde morava, na Argentina, e na escola, mas não cita o tricolor baiano.

O “rolê aleatório” viralizou na internet e o perfil oficial do Bahia no Twitter respostou a publicação. “O Bahia é o mundo”, escreveu o administrador da conta do tricolor.

Alguns torcedores brincaram que Higuaín teria sido revelado na base do Bahia, enquanto tentavam entender de onde surgiu essa coincidência.

Higuaín foi revelado pelo River Plate, clube em que se destacou até ser vendido para o Real Madrid em 2007. Em sete temporadas no clube espanhol, conquistou três vezes a LaLiga, duas vezes a Supercopa da Espanha e uma vez a Copa do Rei.

Ele chegou ao Inter Maimi em 2020. O clube dos Estados Unidos é o mesmo do volante Gregore, que jogou pelo Bahia entre 2018 e 2020.

