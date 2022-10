FPS inicia aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2023 neste sábado (22)

A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) realiza neste fim de semana a aplicação das provas do Vestibular 2023 de Medicina. As provas serão realizadas no sábado e também no domingo, dias 22 e 23 de outubro. De acordo com o edital, a aplicação das provas será no período da tarde, das 15h às 19h.

Os candidatos poderão consultar o ensalamento e os locais de prova através do site da FPS. Para consultar os locais de realização do exame, os candidatos deverão informar o número de CPF ou e-mail e senha.

De acordo com as orientações da FPS, os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência. Será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto.

Provas

De acordo com o edital, o exame do Vestibular de Medicina 2023 será composto por uma prova de redação em Língua Portuguesa e por 94 questões objetivas sobre as seguintes áreas: Matemática e suas Tecnologias, Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A oferta total da FPS para esta seleção é de 111 vagas para o curso de Medicina (período integral) para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2023.

Demais cursos

A seleção para os demais cursos de graduação da FPS contou com a aplicação de provas online até o dia 30 de setembro. Além disso, a instituição conta também com as seguintes modalidades de seleção para os demais cursos de graduação: aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio); transferência externa; e portador de diploma.

Além das vagas para os cursos de Medicina, a FPS oferta vagas para os cursos de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Veja mais informações no site da FPS.

