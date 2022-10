Franquia Big X Picanha – Notícias Concursos

A alimentação do tipo fast food é a que faz mais sucesso entre as pessoas que querem fazer uma refeição de maneira rápida. Assim, hoje, nós vamos apresentar a franquia Big X Picanha como uma boa opção para o mercado deste ramo.

Como surgiu a Big X Picanha?

O fundador conheceu o lanche de picanha cortada em filete na cidade de Curitiba (PR) e, após uma boa pesquisa de mercado, percebeu que este formato de lanche ainda não existia na região, além de detectar que havia pouca variedade de lanches servidos no setor.

Estes foram os diferenciais que fizeram o fundador investir no ramo de fast food, com a intenção de oferecer lanches de qualidade, com produção rápida e dando origem a vários lanches exclusivos e bem gostosos.

O início ocorreu com o lanche que deu origem ao nome: o Big X Picanha, que é produzido com pão de hambúrguer coberto com gergelim, tiras de picanha temperada e assada na hora, molho, tomate, cebola, maionese da casa e queijo.

A partir dessa receita foram criadas outras como: Big X Calabresa Acebolada, Big X Camarão, e o Picanha Barbecue Burger, que são os quatro lanches mais vendidos na rede. Porém, no cardápio constam mais de 25 variedades de Big X.

Em 2009, a empresa tornou-se franquia e passou a crescer de forma exponencial, mas mantendo sempre a preocupação com a qualidade dos produtos e o bom atendimento. Sendo assim, a rede possui uma equipe de nutricionistas que fazem o controle e a supervisão das unidades franqueadas.

Atualmente a franquia possui mais de 50 unidades franqueadas distribuídas em todo o Brasil.

Que produtos são servidos na franquia Big X Picanha?

Os produtos servidos no cardápio da franquia se dividem em três tipos bem definidos:

Lanches

Entre os lanches oferecidos tem-se:

Burgers: monstro burguer, picanha onion rings, cheddar barbecue, picanha burguer queijo, picanha salada burguer, picanha salada egg bacon, picanha cheddar burguer, hambúrguer de salmão;

Smash burgers: BXP Burguer, X calabra, BBQ Burger, cheddar bacon;

Especialidades: Big X Picanha, big X picanha especial, Big X picanha ao alho, big X fraldinha, big X frango ao catupiry, big X calabresa acebolada.

Pratos

Entre os pratos oferecidos tem-se:

Escondidinhos de: frango, picanha, fraldinha e calabresa;

Pratos do dia: bife a cavalo, frango à parmegiana, frango à milanesa, top side. Tudo acompanha arroz, feijão, fritas e mini BXP salad;

Sabores do Brasil: picanha, hambúrguer de picanha, omelete, filé de frango, filé de frango à milanesa, filé de frango à parmegiana, calabresa filetada, fraldinha filetada, top side, top side à milanesa, top side à parmegiana, contrafilé e hambúrguer de salmão.

Porções

Entre as porções oferecidas tem-se: mega porção, big porção, big trio, onion rings, fritas e fritas com cheddar e bacon.

Quanto custa uma franquia Big X Picanha?

Os dados oferecidos pela franqueadora servem para avaliar a proposta de franqueamento:

Primeiramente, o investimento inicial: entre R$ 230 mil e R$ 630 mil;

Em seguida, a estimativa de retorno do investimento: entre 24 e 36 meses;

Logo após, a taxa de franquia: não informada;

Taxa de royalties: 6% sobre o faturamento;

Estimativa de faturamento mensal: R$ 100 mil;

Por último, taxa de propaganda: 2% sobre o faturamento.

Em resumo: Os burgers da franquia, são feitos de maneira artesanal, montados na hora, principalmente as batatas fritas, que são cortadas e fritas na hora de servir.

A franquia procura ter um espaço para servir que seja ambientado de maneira jovem e moderna, além de seguir as tendências do mundo jovem.

Mantém sempre o foco na qualidade dos ingredientes comprados, e assim oferecer um cardápio que tenha qualidade e frescor nos produtos, além de prezar pelo bom atendimento aos clientes e manter um ambiente agradável e aconchegante.

Para manter a qualidade dos produtos, a franqueadora possui uma equipe de nutricionistas, que acompanham os franqueados desde a compra dos ingredientes, a preparação dos lanches, até chegar ao cliente consumidor.

Investir em uma franquia de fast food tão reconhecida no mercado pela qualidade dos produtos é uma boa opção de investimento, pois a lucratividade tende a ser de grande valia.

Assim, se o seu desejo de investir é no setor de alimentação, e no segmento de fast food, vá em frente!

Por fim, você está no caminho certo! Invista na Big X Picanha e tenha a lucratividade esperada.

Esperamos que o artigo de hoje possa ter servido como o motivador que você esperava para começar a sua franquia no ramo de alimentos! Dessa forma, saiba que o Big X Picanha é uma excelente opção! Avalie o cenário, planeje e coloque a mão na massa!