Franquia Casa de Bolos vale a pena?

Sabe aquele cheirinho gostoso do bolo da vó? É este que você vai sentir quando passar por perto da franquia Casa de Bolos. Por isso que hoje, nós vamos informar se vale a pena investir na franquia Casa de Bolos, quanto custa e como investir.

História da Franquia Casa de Bolos

A primeira loja da Casa de Bolos foi aberta em 2010, na cidade de Ribeirão Preto (SP), e com grande sucesso. Já em 2011, a expansão das lojas ocorreu através do sistema de franquia, sendo que em 2018, já havia mais de 404 unidades em todos os estados brasileiros. Hoje, já são 424 que estão em funcionamento.

Seu amplo crescimento ocorreu a partir da produção e comercialização de bolos caseiros, produzidos artesanalmente, e com estrutura para produzir em grande escala.

Na produção, procura utilizar insumos de qualidade, selecionado com o devido rigor, além de frutas in natura, não utilizando ovo em pó, massa pronta, conservantes, aromatizantes, essências ou outros aditivos químicos.

Quais os produtos comercializados pela Casa de Bolos?

Parece óbvio, mas vale a pena comentar! Como já dito anteriormente, são bolos caseiros e produzidos de maneira artesanal, com mais de 100 sabores. Os produtos feitos pela franquia atendem às exigências para todos os gostos. Assim, tem-se as linhas: diet, integral, funcional, baby, mini, no pote, de aniversário, tortas, cucas e sobremesas geladas.

Quais os modelos de negócio oferecidos aos franqueados?

A franquia, oferece ao franqueado 3 modelos de negócio que são:

Mini: indicada para instalação em cidades pequenas, com até 20.000 habitantes, é um modelo de microfranquia, para multifranqueados.

Fit: indicado para cidades com até 80.000 habitantes, com modalidade de operações no formato enxuto;

Standard: indicada para cidades maiores, com mais de 80.000 habitantes, sendo considerada uma loja tradicional.

Cabe informar que, de acordo com a franqueadora, 70% da rede é formada por multifranqueados.

Quanto custa uma franquia Casa de Bolos?

O custo de uma franquia Casa de Bolos depende exclusivamente do modelo de negócio que o franqueado escolher.

Assim, para abrir uma franquia no modelo Mini:

Investimento inicial: R$ 96 mil (não inclui reforma e capital de giro);

Necessidade de espaço físico: 30 m 2 ;

Quantidade de colaboradores: 2 + o próprio franqueado;

Taxa de franquia: R$ 29 mil;

Taxa de propaganda: R$ 100 mensais;

Taxa de royalties: R$ 900 mensais;

Previsão de retorno do investimento: entre 18 e 24 meses;

Previsão de faturamento mensal: R$ 25 mil.

Porém, para abrir uma franquia no modelo Fit é preciso:

Investimento inicial: R$ 146 mil (não inclui reforma e capital de giro);

Necessidade de espaço físico: 60 m 2 ;

Quantidade de colaboradores: 2 + o próprio franqueado;

Taxa de franquia: R$ 40 mil;

Taxa de propaganda: R$ 120 mensais;

Taxa de royalties: R$ 1.300 mensais;

Previsão de retorno do investimento: entre 18 e 24 meses;

Previsão de faturamento mensal: R$ 60 mil.

Por último, para abrir uma franquia no modelo Standard:

Investimento inicial: R$ 174 mil (não inclui reforma e capital de giro);

Necessidade de espaço físico: 100 m 2 ;

Quantidade de colaboradores: 4 + o próprio franqueado;

Taxa de franquia: R$ 60 mil;

Taxa de propaganda: R$ 180 mensais;

Taxa de royalties: R$ 1.500 mensais;

Previsão de retorno do investimento: entre 18 e 24 meses;

Previsão de faturamento mensal: R$ 60 mil.

Vale a pena investir na franquia Casa de Bolos?

A franquia Casa de Bolos é uma das maiores franquias de bolos do Brasil, sendo considerada uma excelente opção de investimento. Além disso, é a volta em investir em sabores e cheiros do passado, que trazem à mente a sensação de infância em família.

Assim, enquanto muitas franquias investem em tecnologia e inovações, esta se volta ao tradicional, ao antigo, àquilo que faz bem ao coração.

Dessa forma, considere o investimento como sendo um negócio, e assim, avalie o suporte da franqueadora e o tempo de retorno do investimento. Além disso, verifique a sua disponibilidade para estar diariamente na franquia e participar dos processos operacionais, pois a produção dos bolos é realizada em cada unidade franqueada.

Para tanto, é preciso que o franqueado invista na compra de ingredientes naturais, sem massas prontas, conservantes ou essências.

Como o investimento é considerado baixo diante de outras franquias do segmento, é um investimento de menor risco financeiro.

Além disso, a preferência da franqueadora é abrir unidades em locais que ainda não possuem, ou seja, sul e nordeste.

Por fim, a resposta: vale a pena, sim, investir em uma franquia da Casa de Bolos! Com certeza é uma opção inspiradora de negócio para se pensar em começar, afinal, só de imaginar um lugar com tantas delícias, as pessoas já se animam!

Assim, lembre de ver se é algo que você se vê trabalhando todos os dias e, então, coloque a mão na massa o quanto antes!