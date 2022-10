Franquia de festas infantis: invista nesse ramo que cresce

As festas infantis estão cada vez mais em alta, uma vez que as pessoas preferem alugar espaços específicos para comemorar o aniversário das crianças, que já tenham tudo pronto. Por isso que hoje indicaremos as razões pelas quais é vantajoso investir neste negócio que cresce mais a cada dia.

A vida corrida dos pais, fazem com que eles não tenham tempo para organizar uma festa de aniversário para seus filhos, e neste espaço é que as franquias de festas infantis entram com tudo, e fazem o melhor para os pais e as crianças.

Como está o mercado de franquias de festas infantis?

Sabemos que os pais não poupam para realizar uma festa de aniversário para os filhos, e assim, o mercado de franquias de festas infantis está crescendo muito. Neste espaço podem ser produzidas festas de revelação do sexo do bebê, chás de fraldas, batizados e mesversário. Sim, existem famílias que comemoram todos os meses, na data de nascimento da criança, até fazer 1 ano.

As franquias de festas infantis oferecem quais atividades diferenciadas?

Saiba que uma franquia de festas infantis oferece variados serviços. Entre eles:

Brinquedos para crianças

Entre os brinquedos mais procurados tem-se: pula-pula, aparelho de som, carrinho de pipoca, máquina de algodão-doce, piscina de bolinhas, cama elástica, brinquedos infláveis.

Todos estes brinquedos são o sucesso da festa.

Além disso, quando não houver a locação do espaço para festas infantis, você pode ganhar um dinheiro extra, locando esses brinquedos para festas que são fora do espaço.

Recreação infantil

Esta atividade é de extrema importância, pois sem animação, nenhuma festa tem graça. Normalmente as franquias oferecem caracterização seja de palhaços, princesas, navios, piratas, animais, tudo conforme o tema da festa para os franqueados.

Invista em atividades de recreação que envolvam todas as crianças, e que sejam realmente divertidas e inovadoras.

Decoração

A decoração é o ponto-chave para qualquer festa infantil, por isso que a franqueadora precisa oferecer no mínimo a base para as decorações que estão em alta. É a decoração que mexe com a imaginação da criança, além de se constituir numa vitrine para a conquista de outros clientes.

Converse com a franqueadora, e veja quais os elementos de decoração estão inclusos ao adquirir a franquia. Você irá precisar de no mínimo os seguintes itens de decoração:

Painéis temáticos;

Bonecos de personagens;

Cortinas para complementar os painéis;

Toalhas para as mesas;

Babados coloridos para as mesas;

Armações para balões;

Peças para servir bolos, doces e salgados;

Materiais descartáveis como copos, pratos e talheres;

Luzes coloridas;

Balões coloridos;

Brindes para o balão gigante.

Divulgação da franquia de festas infantis

Normalmente a divulgação da franquia é realizada pela franqueadora, e a divulgação local é feita pelo franqueado, a partir de materiais oferecidos pela marca.

Cardápio escolhido pelos pais

Os pais que escolhem o cardápio da festa. Por isso, deve ter: várias opções de bolos e doces. Normalmente há a preparação de uma mesa de entrada, com “comidinhas” e lanches, além de opções de salgados fritos e assados. Na oferta das bebidas, é possível oferecer sucos naturais de vários sabores, água com e sem gás e refrigerantes.

Você pode também oferecer alimentação para os adultos como: churrascos, pizzas doces e salgadas, pratos de frios e bebidas alcoólicas.

Quais as vantagens em se investir em franquias de festas infantis?

Entre as principais vantagens de se investir em franquias de festas infantis tem-se:

Marca consolidada no mercado;

Oferta de suporte nas operações e processos, que podem ajudar muito na superação de dificuldades e na aquisição de experiência no ramo;

Não é necessário possuir estoque, pois a compra só é realizada a partir do momento em que o evento infantil é marcado;

Não necessita de muitos colaboradores, pois é possível fazer a contratação por evento;

Como a oferta exige entrada na contratação dos serviços, não é preciso de muito capital de giro, para atuar neste ramo de franquia;

Possibilidade de realizar sonhos dos clientes.

Investir em uma franquia de festas infantis se torna um investimento de baixo risco, com grande retorno, podendo atingir todas as pessoas: crianças e adultos.

Não é só porque é festa infantil, que os adultos não podem se divertir e consumir alimentos de sua preferência.

O trabalho do franqueado é maior na preparação da festa do que no dia da festa em si.