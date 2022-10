Franquia de terapia capilar é sucesso e lucra muito, confira

Seu cabelo está caindo, com oleosidade, pontos de inflamação, oleosos e com o couro cabeludo descamando? Sabe que é possível resolver estes problemas fazendo terapia capilar? Por isso que hoje, nós vamos indicar algumas das melhores franquias de terapia capilar existentes no mercado, para investir e resolver o problema dos clientes.

O que é a terapia capilar?

A terapia capilar envolve tratamentos manuais, utilizando aparelhos e cosméticos produzidos para cuidar e prevenir doenças do couro cabeludo e dos fios de cabelo.

A terapia capilar apresenta vários benefícios para o cliente. Entre eles:

Ativar a oxigenação e a circulação do sangue na região;

Ajuda a reduzir a descamação do couro cabeludo;

É ótima ao contribuir para a redução da oleosidade e a queda dos cabelos;

Tratar a dermatite seborreica;

Por último, diminuir a sensibilidade existente no couro cabeludo.

Franquias de terapia capilar que são sucesso no Brasil

Na sequência, apresentamos algumas franquias de terapia capilar que são sucesso no Brasil, para você, enquanto empreendedor, lucrar muito:

Dh Plus

Antes tudo, saiba que a empresa teve sua criação em 2010, e entrou para o setor de franquia em 2017. Atualmente possui 4 lojas próprias e 11 unidades franqueadas, distribuídas pelo Brasil.

Sendo assim, a franquia, além de oferecer serviços de terapia capilar, fornece tratamentos de: fototerapia capilar com led, micro injeção de ativos dermatológicos e transplante capilar.

Para ser franqueado da Dh Plus, é preciso ter: visão empresarial, perfil de empreendedor, habilidade em lidar com as pessoas e se identificar com o negócio.

Assim, a marca oferece aos franqueados os seguintes números para análise, para os 2 modelos de negócio Clínica e Day Hospital:

Primeiramente, os custos com investimentos totais: entre $ 800 mil e R$ 1.050.000,00;

Em segundo lugar, a área física mínima: 100 m 2 ;

Logo após, há a necessidade de colaboradores: entre 6 e 8;

Prazo de contrato: 5 anos;

Royalties: 15% sobre o faturamento bruto mensal;

Estimativa de faturamento bruto mensal: R$ 350 mil;

Por último, a estimativa de retorno do investimento: entre 18 e 24 meses.

Sweet Therapy

A franquia foi fundada em 2014, com especialidade em realizar tratamentos de terapia capilar. Seus tratamentos utilizam recursos naturais como abacate, mel, leite de cabra, banana e aveia, em associação com produtos cosméticos de alta concentração de proteínas e pH adequados.

Atualmente possui uma equipe de terapeutas capilares e cosmetologas especializadas que procuram cuidar da beleza e do bem-estar dos clientes. Esta equipe é supervisionada pela tricologista responsável pela clínica Cris Mendanha.

A marca oferece aos franqueados os seguintes números para análise:

Custos com investimentos totais: em torno de R$ 220 mil;

Taxa de Franquia: R$ 50 mil;

Necessidade de Capital de Giro: em torno de R$ 53 mil;

Área física mínima: entre 70 m 2 e 200 m 2 ;

Estimativa de faturamento bruto mensal: não informado;

Estimativa de retorno do investimento: entre 18 e 36 meses.

Tatiana Araujo Hair Concept

A empresa tornou-se realidade há 20 anos, quando a proprietária Tatiana Araujo, trabalhava em um salão de beleza e atendia clientes em sua casa para aumentar a renda. Na região em que residia, era chamada de “rainha dos loiros”, pois com a utilização de uma técnica própria de coloração, agradava todos os públicos masculinos e femininos.

Neste momento, já trabalhava com tratamentos de terapia capilar, para manter a saúde dos cabelos de seus clientes.

No ano de 2016 o negócio passou pelo processo de franqueamento, e no ano seguinte, começou com a expansão da franquia. Segundo a proprietária “Sucesso não tem nada a ver com sorte, mas com determinação e trabalho.”

A marca oferece aos franqueados os seguintes números para análise:

Custos com investimentos totais: a partir de R$ 214 mil;

Taxa de Franquia: R$ 60 mil;

Necessidade de Capital de Giro: em torno de R$ 15 mil;

Royalties: 6% sobre o faturamento;

Publicidade: R$ 500, com reajustes anuais;

Estimativa de faturamento bruto mensal: R$ 60 mil;

Estimativa de retorno do investimento: entre 24 e 36 meses.

Vale a pena!

Assim, estas 3 opções de franquias que trabalham com terapia capilar, são apenas algumas das opções existentes no mercado, que está em grande crescimento no setor.

Mas, não esqueça: ao optar por este ramo de franquia, você tem que se identificar com a área de atuação, colocar em prática todo o seu conhecimento empreendedor, e acima de tudo: gostar da atividade que pretende realizar.

Por fim, lembre sempre que investir em uma franquia de terapia capilar é muito gratificante, pois estará ajudando as pessoas a aumentar a sua autoestima e se sentirem bonitas!

Temos certeza que o ramo capilar é um grande sucesso e que você terá resultados bastante positivos ao apostar nessa área, afinal, sempre há público interessado em ter um cabelo lindo e bem cuidado, não é verdade?