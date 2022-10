Franquia FazCred: quanto custa? – Notícias Concursos

Com a crise financeira atual, a busca por empréstimos pessoais ou consignados, bem como de financiamentos ou refinanciamentos de imóveis ou veículos, está sendo constante. Por isso que hoje, nós vamos informar sobre a franquia FazCred, bem como indicar quanto custa ter uma unidade.

Sobre a Franquia FazCred

A franquia surgiu a partir da experiência do seu fundador em uma agência correspondente bancária. No seu trabalho cotidiano, teve a possibilidade de identificar gargalos de processos nas operações de crédito, que poderiam ser facilmente resolvidas, principalmente no que se refere ao atendimento ao cliente e o potencial que o mercado de operações de crédito oferece.

A franquia oferece dois diferenciais competitivos interessantes como:

Atendimento online: muitas pessoas preferem realizar suas responsabilidades sem precisar sair de casa, com maior comodidade, e com economia de tempo. Assim, não perde tempo em procurar estacionamento para o veículo, ficar em fila de espera para ser atendido, entre outras situações que fazem as pessoas perder tempo;

Possui parcerias com várias instituições financeiras e, assim, apresenta ao cliente um atendimento personalizado, dentro das suas necessidades. Dessa forma, o cliente pode escolher pela menor tarifa de juros e, também, pode optar por pagar menos pela aquisição de um empréstimo financeiro.

O objetivo da franquia é oferecer um atendimento humanizado e personalizado para os clientes. Dessa forma, entende as necessidades e especificidades de cada um. Este objetivo vem de encontro com a crença de que, o cliente que precisa realizar empréstimos ou financiamentos, já está emocionalmente abalado pela necessidade e precisa de um atendimento diferenciado.

Quais são os serviços oferecidos pela franquia FazCred?

Sendo uma franquia de operações financeiras, os serviços oferecidos pela franqueadora são:

Empréstimo Consignado: envolvendo aposentados e pensionistas do INSS, e, servidores públicos municipais, estaduais e federais;

Empréstimos pessoais;

Consórcios para residências e veículos;

Financiamento e refinanciamento para imóveis e veículos;

Venda de equipamentos para energia solar.

Outro serviço implantado, é a oferta de equipamentos de energia solar que, além de contribuir com a sustentabilidade do planeta, ainda reduz de maneira drástica, os custos com energia elétrica.

Máquinas de cartão: A oferta de máquinas de cartão de débito e crédito para pequenos empreendedores, é de fundamental importância, uma vez que muitas vezes, este grupo específico de pessoas deixa de realizar vendas e aumentar o faturamento, por não possuir esta forma de pagamento.

Por que investir em uma franquia FazCred?

Existem algumas razões que se tornam diferenciais para se investir em uma franquia FazCred, como por exemplo:

Serviços diversificados: possui um portfólio completo de serviços financeiros, e ainda, oferece a venda de painéis de energia solar;

Vantagens financeiras para o franqueado: investimento inicial de baixo custo, retorno rápido do investimento e alta lucratividade;

Vantagens de mercado: existem muitas pessoas que estão habilitadas para adquirir empréstimos consignados no Brasil, além de empréstimos pessoais. Além disso, as pessoas não possuem dinheiro suficiente para comprar imóveis ou automóveis e recorrem a consórcios e financiamento para fazer a aquisição;

Vantagens de suporte: assessoria completa em marketing e comercial, bem como treinamentos periódicos.

Quanto custa ter uma unidade franqueada FazCred?

O custo de uma unidade franqueada FazCred depende do formato de negócio escolhido.

Assim, para abrir uma unidade no formato Home, a franqueadora apresenta os seguintes números para análise:

Custos de implantação: R$ 3.400;

Tarifa de Franquia: R$ 7.900;

Tarifa de royalties: não há cobrança;

Tarifa de marketing: R$ 250 mensais;

Tarifa de sistema INSS: R$ 150 por acesso mensal;

Estimativa de faturamento médio mensal: R$ 20 mil;

Lucratividade: 80%;

Estimativa de retorno do investimento: até 12 meses.

Para abrir uma unidade no formato Loja, a franqueadora apresenta os seguintes números para análise:

Custos de implantação: R$ 20 mil;

Tarifa de Franquia: R$ 14.900;

Tarifa de royalties: não há cobrança;

Tarifa de marketing: R$ 250 mensais;

Tarifa de sistema INSS: R$ 150 por acesso mensal;

Estimativa de faturamento médio mensal: R$ 55 mil;

Lucratividade: 70%;

Estimativa de retorno do investimento: até 18 meses.

A franquia FazCred é uma grande opção de investimento para pessoas que possuem pouco capital para investimento inicial, e tem possibilidades de obter grande lucratividade.

Por isso, pense no seu perfil de empreendedor e coloque esta franquia em suas opções de escolha.

Por fim, procure por opções de baixo investimento inicial e tenha o retorno do seu investimento de maneira mais rápida. Assim, você poderá lucrar mais rápido com a unidade!

Uma franquia de crédito pode se mostrar muito interessante e é, sem dúvida, bastante necessária em qualquer cidade que você decida atuar!

Esperamos que o post de hoje possa ter lhe auxiliado a tomar a decisão de ter sua própria unidade da franquia FazCred!