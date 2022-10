Frida Kahlo foi inspiração para álbum de Coldplay

Foto: Montagem iBahia

“ÔôÔô…”, talvez essas quatro vogais não te digam nada quando escritas assim, soltas. Mas basta pensar na música “Viva La Vida”, da banda Coldplay, que rapidamente vem à memória o som do sucesso dos britânicos. O que poucos sabem, é que Frida Kahlo foi essencial para a sonoridade deste álbum, e que foi ela a responsável por mudar o conceito da banda.

Tudo começou quando a banda visitou o México, em 2007. Chris Martin, vocalista do Coldplay, esteve na Casa Azul, local onde a obra e a vida de Frida Kahlo estão expostos. Foi lá que o cantor viu as melancias de Frida ou, como a mesma intitulou, “Viva La Vida Sandías”.

A obra é conhecida por ser a última pintura de Frida Kahlo, datada oito dias antes da morte dela. O quadro de 1954 foi pintado no momento mais crítico da saúde da artista. As frutas e a forma como foram pintadas, com cores vibrantes e realistas, transmitem entusiasmo, em oposição ao momento que Frida enfrentava, doente e acamada.

Foto: Google Arts & Culture

O detalhe final fica por conta frase escolhida por ela para nomear o quadro: “Viva La Vida” ou, em português, “Viva a Vida”. Da obra de Frida nasceu, 54 anos depois, um dos maiores sucessos do Coldplay e da indústria fonográfica americana, que levou o mesmo nome do quadro que o inspirou.

O mesmo aconteceu com o quarto álbum, que foi intitulado “Viva la Vida or Death and All His Friends”. O disco tem como conceito as guerrilhas e forças revolucionárias, ainda no contexto artístico já utilizado na concepção da música.

Foto: Divulgação

A música “Viva La Vida” é, até hoje, um dos maiores sucessos da banda britânica, sendo trilha sonora de momentos especiais para os fãs. Ao todo, são mais de mais de 1,2 bilhão reproduções somente na plataforma de streaming Spotify, enquanto o vídeo oficial tem mais de 768 milhões de visualizações.

Em entrevistas na mídia internacional na época, para a revista Rhino, o baixista da banda, Guy Berryman, falou sobre o conceito “Viva La Vida”.

“Somos seres humanos com emoções e vamos todos morrer, e é uma estupidez o que temos que aguentar todos os dias”, refletiu.

E Frida Kahlo não só foi inspiração para a música e o título do álbum. A artista foi responsável por mudar, involuntariamente, o conceito visual do Coldplay.

Foto: Reprodução

Da melancolia do preto e branco ao azul penetrante de Frida

“Viva la Vida or Death and All His Friends” foi o álbum de virada visual para a banda. Depois que Chris Martin visitou a Casa Azul em Coyocán, o grupo saiu do preto e branco melancólico para o azul penetrante das paredes e pinturas de Frida Kahlo.

A cor passou a ser um elemento presente em toda linha conceitual da banda. O resultado foi visto nos álbuns como “Mylo Xyloto”, com a estética neon, e outros, tal qual o “A Head Full of Dreams”, e o mais recente “Music Of The Spheres”; assim como foi visto nos shows, com cores sempre vibrantes e sensoriais.

Foto: Divulgação/Live Nation

Não à toa, a banda adotou uma pulseira de LED, intitulada xyloband. Criação de um fã da banda, Jason Regler, o dispositivo é controlado por meio de ondas de radiofrequência e brilham durante todo o espetáculo dos britânicos, com cor e formação de símbolos. Quase como uma dança em uníssono. Coincidência ou não, as pulseiras começaram a ser utilizadas na turnê do álbum “Mylo Xyloto”, que veio em seguida ao “Viva la Vida or Death and All His Friends”.

De lá para cá, Coldplay passou a ser visto esteticamente como uma banda vibrante, com cores penetrantes, e elementos que permitem aos fãs experiências sensoriais. E assim, até hoje, Frida Kahlo e Coldplay são unidos. Um pela potência da arte, outro por saber referenciar e se inspirar nos que os antecederam.

‘Casa Azul’: por dentro do universo criativo de Frida Kahlo

Foto: Reprodução

A obra e a vida de Frida Kahlo tem endereço: Casa Azul. A residência onde ela nasceu, morou a maior parte da vida e morreu, fica no bairro Colonia del Carmen de Coyoacán, na Cidade do México.

As cores de azul-cobalto tomam as paredes e captam a energia e a trajetória da artista nesse espaço. O local se tornou o Museu Frida Kahlo, ou Casa Azul, e foi inaugurado em 1958, quatro anos após o falecimento da artista. Um esforço pessoal do marido, Diego Rivera.

Cada detalhe lembra quem foi Frida. A Casa Azul tem um jardim decorado pelo casal Rivera-Kahlo, onde uma variedade de cactos predomina entre outras árvores.

No quarto pessoal da artista, a maior parte é ocupada pela cama de madeira com dossel, que é uma espécie de máscara da morte de Frida, feita pelo escultor Ignacio Asúnsolo Durango. No teto da cama há um espelho que foi instalado por Dona Matilde Calderón, mãe de Frida, para facilitar o trabalho da pintora após o acidente.

O Museu Frida Kahlo preserva os objetos pessoais que revelam o universo particular da artista e de quem foi Frida. A obra “Viva La Vida Sandías” (1954) está exposta no local, assim como “Frida e a Operação Cesariana” (1931), e “Retrato de Meu pai Wilhelm Kahlo” (1952) e outras pinturas.

Influência de Frida Kahlo na música

E Coldplay não é a única banda influenciada pelas pinturas e pela persona de Frida Kahlo. A artista também tem sido inspiração para outros artistas, como Madonna, Rihanna e Adriana Calcanhoto.

No caso da “Rainha do Pop” Madonna, fã assumida e dona de quadros originais de Frida Kahlo, a cantora usou a artista como referência para o clipe de “Bedtime Story”. No vídeo, o rosto da artista aparece distorcido, uma inspiração nos quadros de Frida. Além disso, na “Rebel Heart Tour”, a loira dedicou um bloco inteiro do show à Frida, com cores e relação com artista.

Foto: Reprodução

Já Rihanna, quando lançou a capa do single “Bitch Better Have My Money” trouxe as sobrancelhas bem marcadas e grossas, o que gerou comparações com a aparência de Frida Kahlo, conhecida pelos autorretratos mais masculinizados.

Foto: Reprodução

Por fim, a cantora brasileira, Adriana Calcanhotto, não só já citou Frida em uma das canções de maior sucesso da carreira, “Esquadros”, como já fez fotos em homenagem à mexicana.

Foto: Reprodução

Exposição de Frida Kahlo em Salvador

Para conhecer ainda mais a história da artista, uma visita à exposição imersiva sobre Frida Kahlo, em cartaz no Salvador Shopping, em Salvador, é uma parada obrigatória.

Pela primeira vez no Brasil, a mostra internacional “Frida Kahlo- A Vida de Um ícone” é a maior exposição imersiva criada em torno da vida e obra da mexicana.

A biografia mostra a trajetória da artista distribuída em uma jornada interativa por 10 ambientes. O local explora a história da artista por meio de coleções de fotografias históricas, filmes, ambientes digitais, instalações artísticas e itens de colecionador.

Foto: Divulgação

Vinda de Barcelona, na Espanha, segue para São Paulo depois de Salvador, dando seguimento à turnê nacional. Na capital baiana, fica em cartaz até 4 de dezembro.

A visitação está disponível todos os dias, das 10h às 21h, Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), de segunda a quinta, das 10h às 17h40, R$ 75 (inteira) e R$ 37,50 (meia) a partir das 18h até as 21h. De sexta a domingo o valor é de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). É possível adquirir ainda uma entrada VIP Experience no valor de R$ 150.

SERVIÇO

Exposição imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Quando: 5 de outubro a 4 de dezembro

Onde: Salvador Shopping

Visitação: segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h

Ingressos: segunda a quinta (10h às 17h40): R$ 60 / R$ 30; segunda a quinta (18h às 21h): R$ 75 / R$ 37,50; sexta a domingo: R$ 100 / R$ 50; VIP Experience: R$150

Vendas: Eventim e Frida Kahlo Salvador

