Frida Khalo marca a vida e a pele de muitas mulheres

Interpretação feita pela tatuadora Clara Egrejas da obra “Duas Fridas”, de Frida Khalo | Fonte: Reprodução

Autêntica, intimista e potente, a arte e trajetória de Frida Khalo marcou o mundo e a vida de muitas pessoas. Esse legado continua a reverberar na atualidade e as obras desta artista ainda impactam diretamente a vida das pessoas. Uma impressão tão forte, que para muita gente, deve ser carregada na pele e que proporciona encontros inéditos.

A conexão entre Frida e muitas mulheres contemporâneas, através da arte e do corpo, é algo que a tatuadora Clara Egrejas, observa recorrentemente. “Mais ou menos uma vez por mês eu tatuo a Frida em alguma mulher. É incrível ver o quanto que é procurado e como algumas obras dela são mais queridas do que outras”, conta a tatuadora que trabalha há quatro anos no ramo, em Arraial D’ajuda, no extremo sul da Bahia.

Uma das muitas características marcantes de Frida são os autorretratos. “O Veado Ferido”, “As duas Fridas” e “Eu e meus Papagaios”, estão na lista dos autorretratos mais famosos da artista, além de serem os mais procurados para tatuagens. “O público é totalmente feminino, eu nunca tatuei a Frida em um homem. Ela é uma personalidade extremamente querida entre as mulheres”, pontua Clara.

Inspiração pessoal

Essa conexão entre Frida e as mulheres está ligada à forma intimista que a artista utilizou para expressar suas experiências enquanto mulher latina. Mas vai além disso.

Para Stephane Araújo, que escolheu tatuar uma interpretação da obra “O Veado Ferido”, o que de fato a conecta com Frida é a forma de encarar a vida. “Eu tenho mais relação com quem ela foi, com a forma com que ela existia no mundo. Através disso eu me conectei com o trabalho dela”, conta Stephane.

Interpretação feita pela tatuadora Clara Egrejas da obra “O Veado Ferido”, de Frida Khalo | Foto: Reprodução

Segundo ela, Frida foi um exemplo de força, resistência e de como viver sem limites. “As pinturas são a vida dela, e é por isso que eu admiro seu trabalho. Ela não se enquadrava em um estilo, era artista porque amava pintar e isso está conectado a forma como eu vejo a arte”, diz Stephane, que também pinta.

No caso da carioca Adriana Mota, que escolheu tatuar uma interpretação de “Eu e meus Papagaios”, a conexão com Frida foi através da estética e da força mexicana nas obras da artista. “Ela usava a natureza, muitas plantas e animais em seus quadros. Isso tudo me chamou muita atenção, depois eu conheci sua história e percebi que ela era uma mulher muito corajosa e resistente”, conta Adriana.

Foto: Arquivo Pessoal

Foi através de uma exposição que Adriana se apaixonou pelo trabalho de Frida e a partir dali ela teve certeza de que ela é um ícone. “Eu construí uma ligação pessoal com ela e depois que fui assistir uma peça sobre ela, e fiquei mais convicta de que essa tatuagem foi um arremate dessa minha relação com Frida”, afirma a carioca.

Coletividade feminina e ‘FRIDAy’

Além de uma inspiração para a vida pessoal de muitas mulheres, hoje, Frida é um símbolo. Para Clara Egrejas, esse é um aspecto interessante de como a vida de Frida ainda pode mudar a realidade, unindo mulheres ao seu redor.

“Nós a pegamos como um símbolo e acho que [hoje] já transcendemos o que ela mesma queria dizer, porque era uma coisa extremamente individual e agora é coletiva no âmbito feminino”, diz Clara.

O restaurante Mexicana, localizado em Porto Seguro, reúne tatuadoras toda 3ª sexta-feira do mês para a realização de tatuagens no local. O evento é chamado de “FRIDAy” e foi uma forma de ajuda mútua entre as tatuadoras e a dona do restaurante.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

“Desde sempre foi uma parceria de mulheres, eu fui indicada por uma mulher para conversar com a dona do restaurante. É um evento de coletividade feminina e um momento de troca”, afirma Clara.

O “FRIDAy” é um projeto pensado visando a coletividade feminina e já faz parte da identidade do restaurante Mexicana. O estabelecimento rememora a vida, as obras e os ensinamentos de Frida Khalo à luz do feminismo.

Apesar do tema “México” ser amplamente explorado no local, é uma frase de Frida que dá as boas vindas aos fregueses. “Coletivos de mulheres e as redes de apoio foram e são fundamentais para a luta e conquista da mulher. E quem melhor para representar do que Frida Kahlo?!”, comentam em uma publicação. O restaurante funciona todos os dias, das 17h às 23h.

