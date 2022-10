Fuja das filas na CAIXA! Veja como movimentar o seu Auxílio Brasil pelo Caixa TEM

O processo de bancarização continua através do aplicativo Caixa Tem. A carteira digital da Caixa Econômica Federal tem se tornada a primeira experiência bancária de muitos brasileiros. Desde que foi lançado, em 2020, o Caixa Tem só tem crescido, oferecendo serviços antes só encontrados em instituições financeiras tradicionais.

Atualmente, a plataforma digital é a responsável pelos repasses de vários benefícios do Governo Federal, como Auxílio Brasil, Vale-Gás, FGTS, Seguro-Desemprego e até mesmo o abono salarial PIS/PASEP. O aplicativo ajuda, e muito, na hora de movimentar os valores, não sendo necessário ir até uma agência do banco para realizar alguma operação.

No que se refere aos repasses do Auxílio Brasil, atualmente em R$ 600, podem ser sacados de uma só vez segundo as regras de uso do aplicativo. Cada transação é limitada a R$ 600, sendo R$ 1.200 por dia e até R$ 5 mil ao mês. Em suma, pelo aplicativo é possível:

Pagar boletos online;

Realizar pagamentos na Casa Lotérica;

Fazer recarga de telefone celular vinculado a qualquer operadora;

Contratar o Seguro Apoio Família;

Obter dicas financeiras;

Realizar compras online com o cartão de débito virtual;

Realizar compras presenciais mediante a leitura do QR Code emitido pela máquina de cartão do estabelecimento comercial;

Informar os rendimentos de pessoa física;

Consultar o Número de Identificação Social (NIS);

Consultar o Bolsa Família;

Receber o Seguro-desemprego;

Fazer transferências via TED e DOC;

Fazer transferências e efetuar pagamentos com a chave PIX;

Consultar o extrato de movimentação da conta poupança.

Veja como movimentar o Auxílio Brasil na poupança digital

Como disposto acima, existem várias maneiras de movimentar o benefício do Auxílio Brasil pelo Caixa Tem. No entanto, pensando sobre as maneiras mais práticas de ter o dinheiro em mãos, veja como fazer o Pix pela plataforma.

Acesse o app Caixa Tem e faça o login; Na tela principal, selecione a opção PIX; Em seguida, vá para a opção “Pagar”; Na tela seguinte, defina se você quer fazer a transferência por QR Code ou pela chave Pix; Se escolher QR Code será preciso utilizar a câmera, mas ao selecionar a chave Pix, defina qual tipo será: telefone, e-mail, CPF, CNPJ ou chave aleatória; Insira a informação da chave Pix e o valor a ser transferido; Verifique se os dados preenchidos estão corretos e depois clique em “Sim, digitar senha”; Insira sua senha do Caixa Tem e pronto! Aguarde a transferência ser concluída.

Veja como sacar o Auxílio Brasil com o cartão do programa

Caso possua o cartão do Auxílio Brasil ou do antigo Bolsa Família, é possível sacar o benefício em espécie. Veja o passo a passo a seguir:

Vá até uma agência da Caixa; No caixa eletrônico, insira o cartão e aguarde a leitura; Feito isso, digite a senha e o valor que seja sacar; Confira e confirme a operação; Por fim, finalize a operação e retire o cartão.

Também é possível fazer o saque em espécie do benefício em casas lotéricas, no entanto, só pode ser feito pelo titular do Auxílio Brasil, que deve apresentar o cartão do Bolsa Família ou do programa atual juntamente com um documento de identificação.