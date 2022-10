Funceb abre processo seletivo para profissionais de dança

Foto: Divulgação

O Centro de Formação em Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia (CFA/Funceb) abriu processo seletivo para profissionais de dança que tem interesse em ministrar cursos. As propostas serão aceitas até o dia 8 de novembro e devem ser enviadas para o e-mail sai.cfa@funceb.ba.gov.br.

O objetivo da iniciativa é que os profissionais da dança ministrem Cursos de Férias na Escola de Dança da Funceb, no período de 02 a 31 de janeiro de 2023. Os proponentes devem encaminhar até duas propostas, uma em cada formulário.

Além disso, no ato de inscrição por e-mail, o candidato deve apresentar certificado de vacinação contra Covid-19, com pelo menos duas doses do imunizante. O candidato será desqualificado caso não apresente a comprovação.

Processo seletivo

A seletiva possui duas etapas de caráter eliminatório. Na primeira, será baseada na análise documental. Nesta fase, os aspectos averiguados serão, entre outras coisas, a capacidade de elaboração e desenvolvimento do plano de curso, bem como o currículo do proponente.

Questões como a compatibilidade entre a experiência apresentada no currículo e proposição pedagógica do plano de curso e a viabilidade do plano também serão analisadas.

Na segunda fase do processo, acontecerão entrevistas virtuais om a Comissão da Seleção do CFA via webconferência. Esta fase acontece entre os dias 16 e 18 de novembro de 2022.

No total, 22 propostas para cursos vespertinos serão escolhidas e os resultados publicados no site da Funceb. As aulas acontecerão às segundas e quartas ou terças e quintas-feiras, com 2h de duração cada aula. Dias, horários e salas ainda serão definidos.

