Funcionamento do CRAS: Veja como consultar os horários para atualizar o seu CadÚnico

O Cadastro Único (CadÚnico) é um banco de dados do Governo Federal utilizado para coletar informações das famílias brasileiras de baixa renda. Por meio dele, é possível incluir os grupos familiares em programas sociais, conforme as regras de concessão de cada um.

Em razão disso, é de extrema importância manter as informações atualizadas. A falta desse procedimento pode comprometer o recebimento de quaisquer benefícios. Em alguns casos, o responsável familiar é convocado a realizar a atualização.

O Ministério da Cidadania enviou notificações para mais de 1,4 milhões de famílias que estão com os dados desatualizados desde 2016 e 2017. Assim, para realizar o procedimento é necessário ir até um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Funcionamento do CRAS

O funcionamento do CRAS varia de acordo com cada estado, no entanto, é possível descobrir os horários de operação pela internet. Para isso, basta acessar o site ou aplicativo Meu CadÚnico.

Na sequência, toque na opção “Consulta” e preencha os dados solicitados. Feito isto, o sistema informará se as informações estão corretas ou se há necessidade de atualização do Cadastro Único.

Desse modo, basta verificar como funciona o CRAS do seu município. Em algumas cidades, é possível fazer agendamento, em outros, o atendimento acontece por ordem de chegada.

Ademais, é importante ligar para o centro de assistência mais próximo para ter mais informações. Para conferir o endereço do CRAS mais próximo faça a consulta nesses passos:

Acesse o site do CadÚnico; Clique em “Postos de atendimento”; Agora, selecione o seu estado e cidade; O sistema vai informar o endereço dos pontos do seu município.

Senha de atendimento do CRAS

Não perca sua vez ao receber a senha de atendimento. O cidadão precisa estar atento as chamadas nos guichês. Também há um número de protocolo quando se faz o agendamento. Em todos os casos, a atenção é importante.

Horário de funcionamento do CRAS em alguns estados

Como mencionado anteriormente, cada região possui um horário diferente. Em algumas capitais os horários funcionam da seguinte forma:

Fortaleza: das 08h00 às 17h00;

Maceió: das 08h00 às 15h00, 16h00 ou 17h00 dependendo do ponto de atendimento;

Recife: das 08h00 às 17h00;

Rio de Janeiro: das 08h00 às 17h00;

São Paulo: das 08h00 às 18h00.

Cadúnico

O Cadúnico é uma espécie de lista do Governo Federal que reúne os nomes das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Quem entra nesta lista, não está automaticamente dentro de nenhum benefício, mas passa a ter mais chances de seleção.

Embora o Cadúnico seja uma lista do Governo Federal, a responsabilidade pela seleção é das prefeituras de cada município. Assim, o cidadão que deseja entrar no sistema, precisa entrar em contato com a sua gestão municipal primeiramente.