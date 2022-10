FUNSAT de Campo Grande – MS promove vagas de EMPREGO

No estado do Mato Grosso do Sul, a Fundação Social do Trabalho (FUNSAT) de Campo Grande promove abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

Auxiliar de marceneiro; Auxiliar de pessoal; Auxiliar de prótese dentária; Auxiliar financeiro; Auxiliar mecânico de refrigeração; Auxiliar nos serviços de alimentação; Eletricista de rede; Embalador, a mão; Empacotador, a mão; Empregado doméstico nos serviços gerais; Acabador de mármore e granito; Açougueiro; Advogado; Ajudante de açougueiro (comércio); Ajudante de carga e descarga de mercadoria; Promotor de vendas; Recepcionista atendente; Repositor – em supermercados; Repositor de mercadorias; Auxiliar de cozinha; Auxiliar de estoque; Auxiliar de limpeza; Ajudante de eletricista; Ajudante de padeiro; Alinhador de pneus; Almoxarife; Analista de cobrança;

Operador de atendimento receptivo (telemarketing); Operador de caixa; Operador de empilhadeira; Operador de instalação de ar-condicionado; Gerente de produção; Gerente de restaurante; Gerente de supermercado; Lavador de automóveis; Lavador de carros; Mecânico ajustador; Mecânico de automóvel; Mecânico de manutenção de máquina industrial; Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares; Assistente administrativo; Motorista de caminhão-guincho pesado com munk; Motorista de ônibus urbano; Motorista entregador; Oficial de manutenção; Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações; Operador de sistema de refrigeração; Operador de vendas (lojas); Atendente de cafeteria; Atendente de lanchonete; Atendente de lojas; Cartazeiro;

Caseiro; Empregado doméstico faxineiro; Encanador; Estoquista; Fiel de depósito; Fiscal de prevenção de perdas; Fonoaudiólogo em audiologia; Garçom; Analista de recursos humanos; Analista fiscal (economista); Armazenista; Assistente de prevenção de perdas; Assistente de vendas; Atendente de balcão; Atendente de peixaria; Atendente de telemarketing; Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos); Servente de obras; Soldador; Supervisor de televendas; Técnico de carnes e derivados; Técnico de frutas e hortaliças; Técnico de manutenção industrial; Auxiliar administrativo; Auxiliar de costureira (no acabamento); Auxiliar de linha de produção; Balconista de açougue;

Barista; Motorista de caminhão-basculante; Orientador de tráfego para estacionamento; Padeiro; Pedreiro; Pizzaiolo; Porteiro; Auxiliar técnico de refrigeração; Auxiliar técnico florestal;Biomédico; Borracheiro; Cadista (desenhista técnico de arquitetura); Caixa (supermercado); Chefe de depósito; Confeiteiro; Conferente de carga e descarga; Técnico eletricista; Técnico em segurança do trabalho; Trabalhador da manutenção de edificações; Vendedor interno; Vigia; Vigilante; Mecânico de manutenção de ônibus; Montador; Motofretista; Motorista de automóveis; Motorista de caminhão; Eletricista; Eletricista de instalações; Empregado doméstico arrumador; Gerente de contas – pessoa física e jurídica; Conferente de logística; Costureira em geral; Cozinheiro geral.

Vagas exclusivas para PCD

Auxiliar de limpeza; Auxiliar nos serviços de alimentação; Estoquista; Porteiro; Vigia; Almoxarife; Assistente administrativo; Assistente de vendas; e Auxiliar administrativo.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade FUNSAT, localizado na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho ou acesse o aplicativo Sine Fácil e cadastra-se na função desejada.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

