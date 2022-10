Na última segunda-feira (17), representantes do Ministério da Educação (MEC) participaram da abertura do maior e mais importante evento de Tecnologia e Telecomunicações da América Latina, a Futurecom.

Futurecom: MEC participa do maior evento de Tecnologia e Telecomunicações da América Latina

O evento, que acontece entre os dias 18 e 20 de outubro, na cidade de São Paulo, será palco de debates estratégicos e de apresentações de soluções inovadoras. Além de permitir oportunidades para o desenvolvimento de negócios e de fortalecimento entre as mais diversas forças de mercado, destaca o Ministério da Educação (MEC).

Recuperação de aprendizagens

Durante a abertura do evento, o ministro da Educação, Victor Godoy, destacou que a Política de Recuperação das Aprendizagens, mundialmente reconhecida pelo Banco Mundial e utilizada como um modelo de referência para vários outros países, tem a tecnologia como aliada.

De acordo com a divulgação oficial, entre os exemplos citados sobre o uso da tecnologia na educação estão o uso da inteligência artificial, para fazer uma análise preditiva do risco de abandono e evasão escolar e a tecnologia como uma ferramenta que auxilia o professor na correção de redações dos estudantes, fazendo a correção não só de gramática e ortografia, mas também de coesão e coerência textual.

Representantes da indústria, operadoras e prestadores de serviços, clientes corporativos e grandes consumidores, fornecedores de soluções tecnológicas, academia e pesquisadores, imprensa e influenciadores, agentes reguladores nacionais e internacionais, autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário são parte integrante do ecossistema de tecnologia, conectividade e transformação digital promovido pelo Futurecom, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

O evento acontece em formato presencial e será realizado entre 10h às 20h, na São Paulo Expo, e contará também com uma extensão de conteúdo e networking, por meio de plataforma online, de acordo com a divulgação oficial.

Futurecom

O Futurecom é a maior plataforma phygital de conteúdo e relacionamento sobre o universo de conectividade da América Latina. Há mais de 20 anos fomentando o mercado, combinando exposição, experiências, debates, networking e demonstrações sobre os impactos das aplicações de tecnologias em praticamente todos os segmentos da economia, explica o Ministério da Educação (MEC).

A última edição do evento contou com mais de 250 marcas expositoras, reuniu mais de 30 mil visitantes qualificados de todas as regiões do Brasil e vários países. Com um conteúdo de alto nível, reuniu cerca de 4.800 congressistas e diversas atrações de palestras e conteúdos gratuitos, que somadas foram mais de 240 horas de conteúdo, destaca o Ministério da Educação (MEC).