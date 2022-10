Fuvest 2023: concorrência do vestibular é divulgada

Fuvest divulga a concorrência do vestibular 2023

O vestibular da Fuvest, organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular, é um dos mais disputados do o país e muito esperado por milhares de estudantes.

A Fuvest é uma fundação brasileira que possui como função organizar o vestibular que permite o acesso à Universidade de São Paulo, a USP.

Dentre os cursos mais procurados da USP, podemos citar medicina, arquitetura, psicologia, direito, relações internacionais, entre outros.

Recentemente, a Fuvest divulgou a concorrência para a próxima edição do vestibular. Se você vai participar do processo seletivo, é importante que você saiba qual a concorrência que irá enfrentar.

Fuvest 2023: número de inscritos e concorrência

A Fuvest divulgou que a próxima edição do processo seletivo para ingresso no ano de 2023 irá contar com a participação de 114.432 candidatos. Para 2023, a USP oferecerá 11.147 vagas.

Segundo a fundação, o curso Medicina em São Paulo lidera o ranking de concorrência do vestibular, com 14.401 inscritos.

Fuvest 2023: cursos mais concorridos

A Fuvest divulgou os cursos que poderão ser considerados os mais concorridos para a próxima edição do vestibular.

O curso de Medicina em São Paulo terá uma concorrência de 118 candidatos por vaga. O mesmo curso na cidade de Ribeirão Preto terá uma concorrência de 95,9 candidatos por cada vaga. Por fim, os interessados no curso curso de Medicina oferecido no campus de Bauru irão enfrentar uma relação de 78,3 candidatos por vaga.

O quarto curso com maior relação de candidatos por vaga é aquele de Psicologia, sendo 70,6 candidatos por vaga. Por fim, o curso de Relações Internacionais também é muito concorrido, registrando uma relação de 54,7 candidatos por vaga.

Vestibular Fuvest 2023: datas importantes

A prova da primeira fase do vestibular será aplicada no dia 4 de dezembro de 2022.

A prova possui duração de 5 horas e conta com noventa questões de múltipla escolha, divididas entre as disciplinas de história, português, geografia, física, matemática, filosofia, sociologia, biologia, química e inglês.

As provas de segunda fase do vestibular, por sua vez, serão aplicadas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Os candidatos aprovados na primeira fase deverão fazer duas provas dissertativas, cada qual duração máxima de quatro horas.

A primeira chamada do vestibular irá ser divulgada no dia 30 de janeiro de 2023.