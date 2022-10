Fuvest divulga concorrência do Vestibular 2023

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) anunciou nesta quarta-feira, dia 19 de outubro, a concorrência do Vestibular 2023 da Universidade de São Paulo (USP). Conforme o edital, a USP está ofertando 8.230 vagas nesse processo seletivo.

Ao todo, o Vestibular 2023 recebeu 114.432 inscrições. De acordo com a Fuvest, os três cursos mais concorridos são os de Medicina ministrados na capital, em Ribeirão Preto e em Bauru:

São Paulo: 118 candidatos por vaga;

Ribeirão Preto: 95,9 candidatos por vaga;

Bauru: 78,3 candidatos por vaga.

O quarto curso mais concorrido é o de Psicologia ministrado em São Paulo, com 70,6 candidatos por vaga. O curso de Relações Internacionais ministrado em São Paulo é o quinto com maior número de inscritos, registrando 54,7 inscritos por chance. Veja a concorrência completa.

Vestibular Fuvest 2023

O Vestibular Fuvest 2023 é realizado em duas fases. De acordo com o cronograma, as provas da 1ª fase serão aplicadas no dia 4 de dezembro de 2022. Já a aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 8 e 9 de janeiro de 2023.

De acordo com o Manual do Candidato, as provas da 1ª fase contam com 90 questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio: Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Língua Portuguesa e Química.

Já a 2ª fase é constituída por questões discursivas de Língua Portuguesa e de assuntos específicos de acordo com o curso escolhido pelo candidato. Além disso, a 2ª fase conta também com uma prova de redação.

Vagas e resultados

Dentre as vagas ofertadas pela USP, 2.173 vagas são reservadas para estudantes de Escola Pública e 1.096 vagas para candidatos Pretos, Pardos e Indígenas (PPI). Outras 4.961 vagas são para a seleção em ampla concorrência.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular Fuvest 2023 está prevista para o dia 30 de janeiro de 2023. Na mesma data, a USP deve publicar as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFTO encerra período de inscrição para o Vestibular Unificado 2023/1; saiba mais.