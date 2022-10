Fuzil russo e arma da Áustria são apreendidos em Tancredo Neves

Foto: Divulgação/SSP

Duas armas internacionais foram apreendidas no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, em menos de 4h neste sábado (22). Em uma das ações, um homem morreu após confronto com policiais militares. Outro suspeito foi preso. As informações foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Segundo a SSP-BA, uma das armas é uma pistola austríaca modelo Glock calibre 9mm, que foi encontrada com um suspeito atingido durante troca de tiros com agentes da 23ª Companhia Independente (CIPM). O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu, divulgou a Secretaria.

A ação aconteceu por volta das 10h. Com o suspeito, a SSP-BA informou que foram encontrados ainda um carregador alongado, munições, dois pinos de cocaína, duas trouxas de maconha e dois celulares.

Ainda conforme a Secretaria, a outra arma, um fuzil russo modelo AK47, foi localizada por volta das 14h, depois que o outro suspeito foi abordado pelos militares. Com ele, também foram encontrados ecstasy e pasta base de cocaína. A SSP-BA informou que o homem foi levado para a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.

