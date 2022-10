De acordo com informações oficiais do Ministério da Economia, nesta quinta-feira (13/10) ocorreu de uma série de sessões de reuniões ministeriais do G20, com a participação do representante da pasta, dando sequência à sua agenda de compromissos nas Reuniões Anuais do Fundo Monetário Internacional e dos Conselhos de Governadores do Grupo Banco Mundial (IMF World Bank Annual Meetings), em Washington.

G20: economia brasileira ganha destaque internacional

As quatro sessões desta quinta-feira se seguiram às duas primeiras, realizadas na quarta-feira (12/10), e trataram de sustentabilidade financeira, tributação internacional, regulação do setor financeiro e infraestrutura., destaca o Ministério da Economia.

O ministro da economia forneceu e reiterou informações sobre os avanços do Brasil no âmbito das reformas estruturantes – incluindo os marcos regulatórios –, redução de impostos, combate à pobreza e economia verde e digital, entre outros pontos.

Economia global

Além disso, o Ministério da Economia, destaca que o ministro participou do Early Warming Exercise, reunião de trabalho em que se discute os riscos para a economia mundial com base em relatório do Conselho de Estabilidade Financeira (do inglês, Financial Stability Board – FSB).

Além disso, o Ministério da Economia também será representado em encontros bilaterais com a Argentina e com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Temas do G20

No último compromisso da quarta-feira (12/10), o ministro participou das duas primeiras sessões de reuniões ministeriais do G20. Segundo informações do Ministério da Economia, Ministros de Finanças e presidentes de instituições financeiras que reúnem as principais economias do mundo, debateram a economia global e a arquitetura financeira internacional, temas definidos como foco de atuação do G20 em 2022.

O Ministério da Economia destaca que o representante do Brasil foi um dos primeiros a falar na sessão realizada durante o jantar (working dinner) oferecido pela ministra da Indonésia.

Sustentabilidade

No encontro foram debatidos a conjuntura e os riscos para a economia mundial. O ministro fez uma exposição sobre a relevância do Brasil no quadro atual da economia mundial e disse aos representantes do G20 que o país está apto a contribuir para a garantia da segurança alimentar e energética do mundo, ressalta o Ministério da Economia.

Além disso, o Ministério da Economia destaca que o Brasil está fora de sincronia (“out of sync”) em relação a outros países, pois se encontra em uma trajetória de ascensão e crescimento econômico, com obediência às regras da responsabilidade fiscal, mesmo em uma conjuntura adversa marcada pela pandemia da Covid-19 e, mais recentemente, pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, segundo a divulgação oficial.