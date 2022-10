Gabi Martins e Gui Napolitano fazem as pazes

Foto: Reprodução/ Instagram

A paz voltou a reinar entre Gabi Martins e Gui Napolitano. Dois anos após a participação no Big Brother Brasil, onde engataram um namoro e pouco tempo depois se desentenderam, a ex-BBB confessou ter feito as pazes com o rapaz.

Nas redes sociais, Gabi revelou ter deixado o passado de lado para seguir em frente sem mágoas do ex-namorado.

“Não é porque não deu certo com alguém que eu preciso ser inimigo dela. Com o tempo e com a maturidade, a gente percebe nossos erros e tudo se resolve. Eu e Gui conversamos, depois de 2 anos , e estamos em paz. Seguimos amigos.”

Na época em que brigaram, Gui foi acusado por internautas de ter sido abusivo com a cantora durante o romance fora do confinamento.

Em entrevistas, Gabi chegou a falar que o namoro tinha terminado por decisão dele após o BBB. O romance teve um fim por uma ligação.

Desde então, a cantora já teve outros amores para chamar de seus, como o cantor Tierry, além de envolvimentos com José Loreto, Felipe Neto e Victor Igoh.

E Gui também namorou com outras pessoas, entre elas a ex-BBB Thais Braz.

