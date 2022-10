Gal Costa suspende shows até o final de novembro

Foto: Divulgação

Gal Costa ficará afastada dos palcos até o final de novembro, em recuperação de uma cirurgia para a remoção de um nódulo na fossa nasal direita.

A cantora, que era uma das atrações do festival Primavera Sound, cancelou sua participação do evento por questão de saúde. O show aconteceria no dia 5 de novembro e não teve substituto anunciado pela produção do festival

Em nota, o diretor da turnê, Nilson Raman afirmou que a artista está em processo de recuperação.

“Atualizando as informações, a cantora Gal Costa, após o procedimento de retirada de nódulo na fossa nasal direita, realizado há três semanas, encontra-se em processo de recuperação. Seguindo as recomendações médicas, suas apresentações estão suspensas até o final do mês de novembro, não sendo possível sua participação no festival Primavera Sound, como era previsto.”

Além deste show, uma apresentação da artista que aconteceria em setembro foi adiada para 25 de março de 2023. Gal roda o país com a turnê ‘As Várias Pontas de Uma Estrela’, e vem sendo bem elogiada pelo trabalho.

