Galvão Bueno volta atrás e renova com a Globo

A Copa do Mundo do Catar vai ser a última de Galvão Bueno, mas não será o último trabalho do narrador na Globo. Galvão e a emissora renovaram o veínculo profissional, que já dura 41 anos, até o fim de 2024, de acordo com o ..

Com o novo contrato, Galvão poderá fazer outros trabalhos no streaming, sem precisar da aprovação da empresa. Além disso, o narrador está confirmado na equipe de cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

Apesar de seguir na emissora e continuar com as chamadas institucionais do Esporte da Globo, Galvão não narrará mais jogos. Ainda segundo o ., falta apenas a assinatura do profissional para a renovação do contrato ser firmada, o que deve ocorrer antes da Copa do Mundo do Catar, marcada para começar em 20 de novembro.

