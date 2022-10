Garoto de 14 anos é esfaqueado nas costas por outro em escola

Foto: Reprodução/Street View

Um adolescente de 14 anos foi esfaqueado nas costas por um outro menino de 15 anos, dentro da escola onde os dois estudavam, na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. O caso segue sob investigação neste domingo (9).

O crime teria acontecido na última quinta-feira (6). De acordo com a Polícia Civil, um desentendimento entre os garotos teria sido a motivação do crime. A vítima, que não teve o nome divulgado, teria sido atingida duas vezes com a faca.

Após a ação, conforme a Polícia Militar, o suspeito fugiu do local. Policiais militares chegaram a fazer buscas na região onde aconteceu o crime, mas ele não foi localizado.

Já o menino ferido foi socorrido e levado para um hospital da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. A faca usada no ataque foi apreendida por policiais militares e levada para a delegacia da cidade.

Conforme a polícia, o caso está sendo investigado pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), como ato infracional análogo ao crime de lesão corporal.

