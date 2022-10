Garotos baianos conquistam medalhas em Mundial de Karatê

Foto: Divulgação

Três adolescentes da comunidade quilombola do Cangula, localizada na cidade de Alagoinhas, a cerca de 120 km de Salvador, conquistam cinco medalhas no Mundial de Karatê IAKU, realizado na Argentina nesta semana. O trio retorna para a Bahia nesta terça-feira (11).

Um dos destaques foi o atleta faixa preta Eric Vitor, de 17 anos, que ganhou duas das medalhas conquistadas pelo trio: uma de ouro na modalidade “Kumite” e outra de bronze, no “Kata”.

Aos 14 anos, o karateca Ruan Aquires, que é o mais novo do grupo, trouxe também para o Brasil duas medalhas nas mesmas modalidades. As duas são de bronze.

Já o atleta faixa verde Brenno Venas, de 17 anos, também conquistou a medalha de bronze no “Kumite”.

Os jovens fazem parte do Projeto de Karatê Comunitário do Cangula, que conta com o apoio do Bracell Social. Além da contribuição da empresa, os jovens mobilizaram as famílias e a comunidade para arrecadar fundos e, juntos, viabilizaram a participação dos atletas na competição internacional.

O evento aconteceu nos dias 8 e 9 deste mês. Durante a competição, os baianos foram acompanhados pela comissão técnica formada por Orlando Filho, orientador da ação no Cangula, e Franciele da Silva.

O projeto, sem fins lucrativos, beneficia cerca de 30 alunos, entre 7 e 30 anos, e acontece na sede da associação comunitária desde 2014.

Milena Oliveira, analista de Responsabilidade Social da Bracell, destaca que, “para a empresa, é essencial apoiar iniciativas como esta, que contribui para que atletas como Eric, Ruan e Brenno possam mostrar o potencial do esporte desenvolvido numa comunidade quilombola para o mundo. Eles, que já participaram de outras competições nacionais, conquistando medalhas em Aracaju (SE) e em Alagoinhas, são referência para muitas outras crianças e jovens na Bahia e no Brasil”.

Jades Macedo, presidente da Confederação Brasileira de Karatê Open (CBKO), que acompanhou os atletas baianos, agradeceu a Bracell por apoiar o projeto na comunidade.

“Abraçar esses atletas do Cangula é dar uma oportunidade para que eles provem que, nas comunidades carentes, nos projetos sociais, existem atletas de alto rendimento. Eles representaram bem o projeto e a Bahia. Vocês estão de parabéns e continuem assim”, afirmou.

