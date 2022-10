General Mills abre matrículas para programa de estágio

A General Mills, uma das 10 maiores empresas de alimentos do mundo, anunciou a abertura das inscrições para seu programa de estágio 2023. A empresa que é responsável pela produção de grandes marcas, como Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, disponibiliza, ao todo, 20 vagas para estudantes do ensino superior de diversas áreas, interessados em construir uma carreira de sucesso e se desenvolver em um ambiente colaborativo, inclusivo e divertido.

São elegíveis estudantes com graduação prevista entre dezembro de 2024 e julho de 2025, matriculados nos cursos de Administração, Biologia, Ciências Atuárias, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação e Marketing, Comunicação Social, Economia, Engenharias, Estatísticas, Publicidade e Propaganda, Química, Relações Internacionais e Relações Públicas.

Os candidatos deverão ter, ainda, disponibilidade para atuar nas cidades de Cambará (PR), Pouso Alegre (MG) e São Bernardo do Campo (SP). Há chances para atuação 100% presencial ou híbrida.

Segundo a empresa, os profissionais serão alocados nas áreas de Engenharia, Finanças, Marketing, Melhoria Contínua, Pesquisa e Desenvolvimento, Planning (Planejamento e Demanda), Produção, Qualidade, Revenue Management/Pricing, Segurança Alimentar e Qualidade e Trade Marketing Canal & Commercial Analytics.

O programa de estágio conta com uma trilha de desenvolvimento diferenciada, que prevê cursos online gratuitos, mentoria durante todo o programa, desenvolvimento de projeto com impacto no negócio, integração 360º com as áreas e oportunidade de participação em programas de voluntariado social.

O aprovados receberão salário compatível com o mercado, que varia de R$ 1.300 a R$ 1.600. A empresa oferece também uma série de benefícios, como vale transporte, vale alimentação ou vale refeição, seguro de vida, convênios médico e odontológico, programa de apoio ao empregado (orientação financeira, jurídica, social e emocional), terapia gratuita e day off de aniversário.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o site www.ciadeestagios.com.br/vagas/generalmills e cadastrar currículo. As inscrições permanecerão abertas até o dia 24 de outubro.

O processo seletivo será dividido etapas, que incluem testes on-ine, entrevistas com a Companhia de Estágios, painel de negócios e entrevistas finais e processo de admissão. O início do estágio está previsto para janeiro de 2023.