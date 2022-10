Gerdau tem vagas de EMPREGO pelo Brasil; veja os cargos

A Gerdau iniciou suas operações na região do Rio Grande do Sul. Há mais de 120 anos no mercado, a contratante é especializada em fabricar inúmeros produtos de aço, que são de alta qualidade.

Gerdau tem vagas de emprego pelo Brasil

A Gerdau tem mais de 120 anos de história no mercado de produtos de aço. A instituição iniciou suas operações na região do Rio Grande do Sul e, hoje, ela expandiu suas unidades pelo Brasil.

Hoje, além de produzir pregos, a indústria desenvolve outros produtos baseados no aço. Para seguir atuando com qualidade no mercado, novas oportunidades de emprego foram divulgadas, confira:

Estágio Universitária em Logística – São Paulo;

Estágio Técnico de Almoxarifado – São Paulo;

Operação de Produção (Exclusiva PCD) – Rio de Janeiro / RJ;

Vendedor Externo – Imperatriz / MA;

Vendedor Externo – Caxias do Sul / RS;

Estágio em Administração – Jundiaí / SP;

Estágio Universitário – Serra / ES;

Estágio Universitário – Aracaju / SE;

Estágio Universitário – Ribeirão Preto / SP;

Vendedor Interno – Pará;

Estágio Universitário – Araçariguama / SP.

Veja também: Amaggi abre 64 vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

A Gerdau é uma fabricante de aço. Embora a história tenha iniciado com o desenvolvimento de pregos, ela expandiu suas operações em boa parte do Brasil. Hoje a empresa abriu novas oportunidades de emprego, principalmente na região de São Paulo.

Para continuar fabricando produtos de qualidade, a instituição precisa do apoio de colaboradores responsáveis e confiáveis.

Quer participar do processo seletivo da empresa? Acesse a plataforma Vagas e envie seu currículo para análise. Se selecionado, um responsável entrará em contato.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e fique atualizado em primeira mão com os principais processos seletivos e recrutamento de grandes empresas do país.