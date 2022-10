Gi Group informa vagas de EMPREGO no país

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a Gi Group, empresa de recursos humanos presente há 21 anos no mercado mundial, oferta novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades no país.

Confira abaixo as oportunidades:

Técnico de Manutenção em Aeronaves; Técn Químico; Técnico Processos Jr; Promotor Vendas Externas; Auxiliar Administrativo-PCD; Assistente Administrativo Sr; Analista de Qualidade; Operador Jr; Operador de Empilhadeira Logística; Entrevistador Comercial; Auxiliar Entregas; Promotor Fixo Jr; Auxiliar de Estoque; e Coordenador de Crédito e Cobrança.

Sobre o Gi Group

O Gi Group é uma multinacional italiana reconhecida como uma das líderes globais em soluções dedicadas ao desenvolvimento do mercado de trabalho.

Nosso maior destaque está nas atividades de Recrutamento & Seleção, Administração de Temporários, projetos de Terceirização (Outsourcing), Trade Marketing, Treinamento e Consultoria Empresarial e Programa de Estágios.

NOSSO FOCO: Por meio de equipes locais e internacionais especializadas, estamos prontos para oferecer a solução mais adequada ao seu negócio – seja ele de pequeno, médio ou grande porte, nacional ou multinacional. Nosso foco está no seu resultado.

br.gigroup.com

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Gi Group e cadastre no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

