Giga Atacado anuncia vagas de emprego em São Paulo

O Giga Atacado, atacarejo 100% brasileiro que busca oferecer aos nossos clientes preços competitivos e a melhor experiência de compra do segmento, com foco no crescimento sustentável e na responsabilidade socioambiental, anunciou a abertura de novas vagas de emprego em todo o estado de São Paulo.

Há chances espalhadas entre as cidades de Guarulhos, Cotia, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jundiaí e Várzea Paulista, destinadas a pessoas com ou sem experiência e escolaridade a partir do ensino médio. Outros requisitos podem variar de acordo com a posição desejada. A empresa disponibiliza, ainda, vagas para candidatos com deficiência, bem como para jovens aprendizes.

Atualmente, estão disponíveis oportunidades para os cargos de Auxiliar De Cozinha, Líder De Perecíveis, Cozinheiro, Líder de Caixa, Jovem Aprendiz, Chefe De Prevenção De Perdas, Conferente, Operador De Loja (PCD), Auxiliar De Carga e Descarga, Fiscal De Prevenção De Perdas, Chefe De Seção – Mercearia, Operador De Empilhadeira, Operador De Caixa, Operador(A) De Loja, Gerente Administrativo, Gerente Operacional, entre outros.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado, além de uma série de benefícios, que inclui estacionamento, intervalo para refeição, plano de saúde, plano odontológico, bônus por resultados e vale transporte.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo e integrar o time da empresa de comércio atacadista deverão acessar a página da empresa no LinkedIn, onde ficam disponíveis as vagas. No endereço é possível obter mais informações sobre seus requisitos também e escopo de atuação.

É possível, ainda, se candidatar pelo e-mail sejagiga@gigabr.com.br, informando a posição desejada no assunto.