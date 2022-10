Gioh coloca filho de castigo após ele gastar R$ 1 mil em jogos

Foto: Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank revelou que colocou o filho Bless Gagliasso de 7 anos, de castigo por dois meses depois dele ter gastado R$ 1 mil em jogos de celular. A apresentadora e o marido, Bruno Gagliasso, receberam notificações do cartão de crédito com as compras do segundo filho do casal.

No ‘Quem Pode, Pod’, a atriz relembrou a situação embaraçosa que passou com o herdeiro. “O Bless é viciado em videogame. Ele liga sozinho, ele sabe mexer, ele sabe comprar o joguinho, ele sabe jogar”, disse Fernanda Paes Leme que é madrinha do menino.

“Inclusive, ele está de castigo, está dois meses sem jogar videogame porque ele sabe que não pode comprar games e aí ele pede. A gente vê se pode, se não tem muita violência. Mas teve uma noite que eu e Bruno estávamos vendo série e, de repente, começa a vir um monte de cobrança no cartão de mais de R$ 1 mil. Ele está nervoso para voltar a jogar”, contou.

No episódio, Antonio Fagundes, entregou a mesma paixão intensa por videogames: “Comprei um videogame e fiquei uma semana sem dormir, só jogando. Agora eu jogo de vez em quando. Comprei e fiquei louco. São jogos com história, Alexandra fica do meu lado como quem está vendo filme. O cinema está copiando os games. A imagem é fabulosa. Não sou bom, empaco muito, demoro muito, mas eu jogo direitinho”.

Fê Paes Leme ainda pontuou que o castigo fez bem ao menino: “Ele passou a desenhar, desenha muito, Fagundes. Desenha super bem, passou a focar naquilo”. Assista abaixo:

