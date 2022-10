Giovanna Antonelli abre o jogo sobre relação com Murilo Benício

Foto: Reprodução/Instagram

Após uma verdadeira saia justa entre Murilo Benício e Alessandra Negrini no “Domingão Com Huck” do último domingo (09), Giovanna Antonelli, ex-esposa do ator que também esteve na atração, falou sobre a relação com o ator.

Em entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, do O Globo, ela demonstrou maturidade ao falar sobre a boa convivência com o ator. Os dois são pais de Pietro, de 17 anos.

“Nossa relação é ótima. Estamos sempre juntos, em família, com filhos, com meu marido (o diretor Leonardo Nogueira). A gente almoça junto. Saímos juntos, planejamos viagem juntos, viajamos juntos. É uma relação muito próxima. A civilidade é o normal. Está errado quem não tem civilidade”, iniciou a atriz.

“Mas o mundo hoje é muito conturbado, né? As pessoas não torcem pelo sucesso do outro, torcem pelo fracasso do outro. Acho que é essa visão distorcida do dia a dia, de tudo o que você absorve, de tudo o que você ouve”, continuou Giovanna Antonelli.

“Por isso que cada vez mais eu filtro tudo o que entra na minha casa, tudo o que vou ouvir, tudo o que vou ver. No sentido da qualidade da imagem e do som que eu quero absorver. É uma boa dica para todo mundo porque você começa a ver só coisas boas”, disse, por fim.

A atriz atualmente reprisa o papel da delegada Helô em “Travessia”, trama de Gloria Perez que substituiu “Pantanal” no horário das 21h.

